La nouvelle saison de Dimension 20 met en vedette une famille aventureuse d’Hermines

C’est à nouveau cette période de l’année où Cote 20 a une toute nouvelle saison. Tout au long de 2023, Les abandons L’émission TTRPG a fait passer son casting le monde souterrain, royaumes alimentairesl’esprit d’une personne à la Osmose Jones. Pour la saison 20, la série s’oriente vers un cadre plus relativement normal.

Fin du Terrier se concentre sur une famille d’hermines qui mène une vie paisible à l’intérieur de la Forêt Bleue. Ayant vécu là-bas pendant des années, ils se sont habitués aux changements de saisons et d’événements comme les tempêtes ou la rencontre occasionnelle avec un animal plus gros. Mais lorsque des choses « naturelles et contre nature » commencent à se produire autour d’eux, la famille découvre qu’elle pourrait devoir changer tout ce qu’elle pensait savoir pour survivre.

Dimension 20 : Bande-annonce de Burrow’s End

Comme la plupart Cote 20 saison, du terrier utilisera Donjons & Dragons 5e édition comme système de jeu. Dans le siège du Game Master se trouve Aabria Iyengar, qui assumait auparavant les fonctions de GM pour 2021. Inadaptés et magie et 2022 Une cour de fées et de fleurs. (Et en dehors de cela, il a déjà été un joueur de Les sept et Pirates du Léviathan.) Du point de vue du casting, les vétérans de retour de la saison sont Siobhan Thompson (Mentopolis) comme le jeune Jaysohn, Isabella Roland (Course de cercueil) dans le rôle de Lila, la sœur de Jayshon, Erika Ishii (Inadaptés) dans le rôle de la matriarche de la famille Ava et du créateur de la série Brennan Lee Mulligan dans le rôle de la mère de Jaysohn et Lila, Tula. Pendant ce temps, les deux nouveaux venus sont Rashawn Nadine Scott, qui est récemment apparue dans des émissions Dropout comme Changeur de jeu et Faire du bruit— en tant que sœur de Tula, Viola, et Jasper William Cartwright de 3 Halfelins noirs en tant que mari de Viola, Thorn Vale.

Dimension 20 : La Fin du Terrier débutera sa saison de 10 épisodes sur Dropout à partir du 4 octobre. Comme les saisons précédentes, le premier épisode sera rendu gratuit sur YouTube pour donner au public une idée de ce à quoi s’attendre et, espérons-le, l’attirer suffisamment pour obtenir un abonnement Dropout.

