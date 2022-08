La nouvelle saison de 92NY comprend Ian McEwan et Tom Stoppard

“Il était très important de sortir de Covid et d’entrer maintenant dans la saison 2022-23 pour vraiment faire une déclaration que nous sommes de retour”, a déclaré Seth Pinsky, directeur général de l’organisation, à propos de la programmation. (L’institution culturelle a un nom mis à jour cette année et est connue sous le nom de 92NY, en abrégé.) “Chaque nuit va être quelque chose de différent, quelque chose de stimulant.”

Chimamanda Ngozi Adichie, Katie Couric et Ralph Fiennes font partie de l’éventail d’acteurs, d’auteurs et de danseurs qui figureront dans la prochaine saison d’automne de la 92nd Street Y, à New York.

Le lendemain, les cinéastes Ken Burns, Lynn Novick, Sarah Botstein et Daniel Mendelsohn présenteront en avant-première leur prochaine série documentaire, «Les États-Unis et l’Holocauste», suivi d’un panel animé par la journaliste et animatrice de podcast Kara Swisher.

Le dramaturge Tom Stoppard, dans ce que l’on pense être son seul discours new-yorkais de la saison, monte sur scène le 18 septembre pour une discussion sur sa nouvelle pièce, “Leopoldstadt”, avec l’auteur et dramaturge allemand Daniel Kehlmann.

Le 12 septembre, Couric, journaliste et auteur, discutera de son livre “Going There” avec la journaliste d’investigation du New York Times Jodi Kantor. Également au programme, le lauréat du prix Booker, Ian McEwan, qui lira des extraits de son nouveau roman, “Lessons” (19 septembre); la romancière nigériane Adichie lisant ses nouveaux mémoires, “Notes on Grief”, avec le mémorialiste et présentateur de CNN Zain Asher (11 septembre); et Joshua Cohen discutant de son roman “The Netanyahus”, lauréat du prix Pulitzer (12 décembre).

L’année dernière, le Harkness Dance Center du 92NY a ramené la danse sur scène. Cette tradition se poursuit avec le danseur de claquettes Leonardo Sandoval et le compositeur Gregory Richardson (22 décembre), et une célébration de la défunte danseuse et chorégraphe Yuriko Kikuchi (27 octobre), entre autres performances.