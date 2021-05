La nouvelle rue arabe: en ligne, mondiale et en croissance sur les médias sociaux

LE CAIRE – La vidéo a voyagé à la vitesse de la 4G, franchissant les frontières internationales, les plateformes de médias sociaux et les mouvements de justice sociale: une jeune Palestinienne du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, criant dans un anglais furieux à un juif: «Vous volez ma maison ! »

En quelques jours – alors qu’Israël bombardait le territoire côtier de Gaza, des militants palestiniens y ont lancé des roquettes sur Israël et des foules arabes et juives se sont affrontées dans les villes israéliennes – la vidéo avait explosé à partir des réseaux sociaux de jeunes Palestiniens alimentant la diaspora arabe, puis allumée. Internet, suscitant l’indignation dans le monde entier.

La vidéo sur téléphone portable a rejoint une profusion de voix, de mèmes et de vidéos pro-palestiniens sur les réseaux sociaux qui ont aidé à accomplir ce que des décennies de protestations arabes, de boycott d’Israël et de poussées régulières de violence n’avaient pas: arracher la cause palestinienne, mais laissé pour mort quelques-uns. il y a des mois, vers le courant politique.