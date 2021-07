La nouvelle révolution des véhicules électriques à Sunderland montre pourquoi nous avons voté pour le Brexit

L’OMS pourrait oublier ce moment totémique où Sunderland a été le premier à déclarer ses votes en faveur du Brexit.

Cinq ans plus tard – après toutes les querelles et la guerre des tranchées parlementaires – nous sommes hors de l’UE, nous avons un accord et nous en récoltons les bénéfices.

Nissan vient de dévoiler un plan d’un milliard de livres sterling pour construire plus de voitures électriques Crédit : Getty

Nulle part ailleurs cela n’est plus vrai que le lieu de naissance symbolique du Brexit : la ville de Sunderland.

Hier, j’ai rendu visite à Nissan où ils et la société mondiale de batteries Envision AESC ont dévoilé un programme d’investissement de 1 milliard de livres sterling.

À partir du milieu des années 2020, l’usine verra la prochaine génération de véhicules électriques sortir de la chaîne de production, en utilisant des batteries fabriquées juste en bas de la route dans la première Gigafactory à grande échelle du Royaume-Uni.

Cet engagement gigantesque créera plus de 1 600 emplois bien rémunérés et hautement qualifiés, garantissant la présence de Nissan à Sunderland pour de nombreuses décennies à venir.

Ce vote de confiance est une preuve supplémentaire que le Royaume-Uni reste l’un des meilleurs endroits au monde pour la fabrication automobile.

Et que devons-nous remercier pour toutes ces merveilleuses nouvelles? Eh bien, le chef de Nissan, Ashwani Gupta, n’aurait pas pu être plus clair lorsqu’il a déclaré que c’était « grâce au Brexit ».

Les critiques avaient déclaré qu’une telle confiance et un tel investissement ne seraient pas possibles après un vote pour quitter l’UE.

Les électeurs de Sunderland ont fait confiance à notre pays – et cela a payé Crédit : Andrew McCaren – The Times

Les alarmistes ont crié au loup que les entreprises, dont Nissan, seraient contraintes de quitter le Royaume-Uni.

Eh bien, nous voici cinq ans plus tard. Non seulement Nissan reste sur place, mais ils doublent la mise.

Il devrait maintenant être clair, même pour les critiques les plus acharnés, que l’accord que nous avons négocié avec l’Union européenne a donné aux entreprises la certitude, la clarté et la stabilité dont elles avaient besoin pour investir.

Partout dans le monde, les pays se disputent les investissements. Nous ne devons pas douter qu’il s’agit d’une course mondiale – et en tant que secrétaire aux affaires, c’est mon travail de m’assurer que nous nous battons.

COURSE MONDIALE

Les dirigeants du monde entier exhortent les entreprises internationales à investir dans leur pays. Nous ne pouvons donc ni ne devons rester les bras croisés ou nous risquons d’être laissés pour compte.

Comme elle l’a toujours fait, la prospérité de notre pays dépend des investissements étrangers, c’est pourquoi la Grande-Bretagne mondiale doit bel et bien ouvrir ses bras à de vieux amis et de nouveaux alliés à travers le monde.

Nous offrons aux investisseurs l’environnement propice aux affaires dont ils ont besoin pour prospérer.

Et grâce aux super accords commerciaux de Liz Truss, nous tirons le meilleur parti de la reconquête de notre statut légitime de nation commerçante indépendante.

L’annonce de Nissan est une bonne nouvelle pour tout le pays, car les entreprises considéreront le Royaume-Uni comme le meilleur endroit pour investir et se développer Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing St

Boris Johnson a raison – l’accord est un fantastique vote de confiance à Sunderland et dans le nord-est Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing St

Grâce à la force de la main-d’œuvre britannique, à notre esprit d’innovation et à notre engagement à faire reculer la table rouge qui pèse depuis si longtemps sur les entreprises alors qu’elles sont membres de l’UE, nous sommes régulièrement classés parmi les principales destinations des investissements étrangers dans le monde.

Le mois dernier, les analystes de la ville EY nous placent devant la France et l’Allemagne comme le meilleur endroit pour investir les entreprises.

La Grande-Bretagne mondiale doit bel et bien ouvrir ses bras à de vieux amis et de nouveaux alliés à travers le monde.

Cette réputation enviable a été renforcée par un déploiement de vaccin de premier plan au monde – encore une fois grâce à notre agilité post-Brexit rusée – qui nous permettra bientôt de récupérer nos précieuses libertés et de relancer notre économie sur tous les cylindres.

L’impact de cette réputation est que, tout comme Nissan l’a fait, les entreprises choisissent d’investir.

Plus tôt cette année, AstraZeneca, un acteur clé de cet incroyable déploiement de vaccins, a annoncé un investissement de 380 millions de livres sterling dans une nouvelle installation de premier ordre à Macclesfield.

Ailleurs, une grande entreprise américaine, GE Renewable Energy, construit une nouvelle usine de pales à Teesside – alors qu’elle aurait pu aller ailleurs.

Ce ne sont là que quelques-unes des entreprises qui font la queue pour investir au Royaume-Uni, apportant avec elles de bons emplois et des opportunités.

L’annonce de Nissan hier n’est qu’un début, et les bonnes nouvelles ne manqueront pas d’arriver – pas seulement pour l’industrie automobile britannique, mais pour l’ensemble du pays, car les entreprises considèrent notre pays comme le meilleur endroit pour investir et se développer.

Kwasi Kwarteng est secrétaire d’État aux affaires, à l’énergie et à la stratégie industrielle Crédit : AFP

Grâce à la collaboration entre le gouvernement et l’industrie, notre nouveau Bureau pour l’investissement et nos nouvelles libertés puissantes en dehors de l’UE, nous offrons cette vision positive pour laquelle les gens ont voté.

Liberté de soutenir de nouvelles industries, de créer plus d’emplois, de commercer avec de nouveaux partenaires et de réduire les formalités administratives pour stimuler les investissements étrangers.

La décision de Nissan cette semaine est la preuve, s’il en était besoin, que notre décision référendaire il y a toutes ces années s’est avérée être un pari « très intelligent ».