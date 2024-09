La nouvelle responsable des élections de Milwaukee sait que son bureau est sous surveillance, mais elle est prête

MILWAUKEE — En tant que responsables électoraux à travers le pays renforcer la sécurité À l’approche des élections de novembre, la dirigeante de l’un des bureaux les plus surveillés d’un État clé pour la présidentielle a déclaré que ce ne sont pas les menaces personnelles ou les inquiétudes concernant les conflits dans les bureaux de vote qui l’empêchent de dormir la nuit.

Ce sont les petits détails qui pourraient prendre de l’ampleur une fois le vote commencé, la logistique quotidienne pour s’assurer que tout se déroule bien dans les 180 bureaux de vote de Milwaukee, la plus grande ville du Wisconsin, depuis la garantie d’un nombre suffisant de bulletins de vote jusqu’à la présence d’un nombre suffisant de travailleurs électoraux.

« Être un nouvel administrateur électoral est un grand défi », a déclaré Paulina Gutierrez au centre électoral de Milwaukee alors que les travailleurs se préparaient à respecter la date limite de jeudi pour l’envoi des bulletins de vote par correspondance. « C’est une énorme opération de logistique et il faut s’assurer que tout est couvert. »

Le Wisconsin est l’un des principaux champs de bataille politique qui déterminera la présidence. C’est aussi l’un des États où l’ancien président Donald Trump a contesté sa défaite il y a quatre ans et où certains de ses plus fidèles partisans ont servi de faux électeurs pour contester le résultat. La pression sur les responsables électoraux est immense, en particulier dans les grands bastions démocrates comme Milwaukee, qui ont été au centre des débats. fausses déclarations de Trump des fraudes électorales commises dans le passé.

La pression qui pèse sur Gutierrez est d’autant plus forte que l’élection présidentielle de cette année sera la première élection majeure qu’elle supervisera. A l’approche du vote anticipé, elle ne se laisse pas décourager.

« Je suis vraiment confiante, mon personnel et moi sommes prêts », a-t-elle déclaré.

Né et élevé à Milwaukee, Gutierrez a principalement travaillé pour le système pénitentiaire de l’État et d’autres emplois municipaux pendant 17 ans avant d’être choisi pour diriger le département des élections de Milwaukee.

En raison de l’importance de Milwaukee dans la politique présidentielle, ce fut un choc en mai – six mois seulement avant l’élection – lorsque le maire de la ville a annoncé qu’il était remplacement du principal administrateur électoralqui avait présidé l’élection présidentielle de 2020 et avait siégé à la commission électorale de la ville pendant plus d’une décennie.

Gutierrez, directrice adjointe des élections depuis début 2023, a pris ses fonctions. Elle a depuis supervisé une élection primaire en août sans incident et a reçu des éloges bipartites.

Le maire Cavalier Johnson, un démocrate, qui a nommé Gutierrez, a déclaré qu’il avait «extrêmement» confiance en elle, citant le bon déroulement des élections primaires.

« Nous avons travaillé avec diligence, 24 heures sur 24, pour nous assurer que nous sommes en mesure de mener à bien l’élection », a déclaré M. Johnson. « Et je suis convaincu que nous y parviendrons. »

Les républicains qui supervisent les élections dans l’État ont également exprimé leur confiance dans le fait que Milwaukee et Gutierrez sont prêts, un signe que le bureau des élections échappera peut-être aux fausses allégations concernant le vote et au harcèlement du personnel qui ont tourmenté tant de bureaux électoraux ailleurs depuis 2020.

« Paulina a réussi à tout comprendre de manière exceptionnelle », a déclaré Doug Haag, membre républicain de la commission électorale de Milwaukee.

Lui et Le républicain Bob Spindellqui a servi 18 ans en tant que commissaire électoral de Milwaukee et qui fait maintenant partie de la commission électorale de l’État, a félicité les travailleurs municipaux de longue date et les bénévoles qui ont contribué à garantir le bon déroulement du processus.

« Nous nous engageons à garantir l’intégrité des élections et à garantir le bon déroulement du processus », a déclaré Haag.

Spindell, qui a servi de faux électeur pour Trump en 2020 et s’est vanté suite aux élections de mi-mandat de 2022 sur les efforts visant à réduire la participation des électeurs noirs et hispaniques à Milwaukee, il a déclaré qu’il ne connaissait pas Gutierrez mais a salué la façon dont les primaires d’août se sont déroulées et a déclaré que la ville était prête pour novembre.

« Il semble que tout se passe plutôt bien », a-t-il déclaré. « Je n’ai entendu personne se plaindre. »

L’éloge est notable, étant donné que l’examen minutieux de responsables des élections à travers le pays n’a jamais été aussi élevé. Les commis sont également faire face aux menaces contre eux et les travailleurs électoraux.

« Je n’ai reçu aucune menace », a déclaré Gutierrez. « Mais notre bureau reçoit de temps en temps des appels téléphoniques de harcèlement. Et en général, ce ne sont pas des gens de notre communauté. Nous devons toujours rester vigilants. »

Les partis politiques et les groupes extérieurs s’efforcent d’augmenter le nombre d’observateurs dans le Wisconsin et dans d’autres États clés. Cela a fait craindre un risque accru de confrontations et de problèmes dans les bureaux de vote.

Cette année apporte un niveau d’anxiété supplémentaire après Mises à jour des règles d’observation des sondages ont été rejetées par un comité législatif contrôlé par les républicains, ce qui fait craindre que les observateurs et les agents électoraux ne connaissent pas la loi.

Gutierrez a reçu des conseils au cours des quatre derniers mois pour l’aider à se préparer.

Sa prédécesseure, Claire Woodall, avait conclu un accord de séparation avec la ville qui lui permettait de travailler avec Gutierrez jusqu’en août pour faciliter la transition. Son départ est survenu après que l’ancienne commissaire adjointe aux élections, Kimberly Zapata, a été a été condamné En mars, elle a été accusée de mauvaise conduite dans l’exercice de ses fonctions et de fraude pour avoir obtenu de faux bulletins de vote par correspondance. Zapata a fait valoir qu’elle agissait en tant que dénonciatrice, révélant ainsi les vulnérabilités du système électoral de l’État.

Depuis 2020, les responsables électoraux de tout le Wisconsin ont apporté des changements pour protéger la sécurité du vote, améliorer le déroulement des élections et éviter les allégations d’actes répréhensibles si Trump remettait à nouveau en question le résultat.

Ces étapes comprennent Les autorités ont également renforcé la sécurité de la base de données d’inscription des électeurs de l’État, mis en œuvre une série d’améliorations recommandées dans le cadre d’un audit à l’échelle de l’État et mis à jour l’enveloppe de vote par correspondance afin de réduire les erreurs courantes et d’améliorer la visibilité dans le système postal.

L’un des défis de l’État est que de nombreux responsables électoraux, comme Gutierrez, sont nouveaux dans leur rôle cette année. Le Wisconsin a connu une forte rotation des responsables qui organisent les élections, reflétant la tendance nationale après l’élection de 2020, et environ 40 % des greffiers de comté organiseront leur première élection présidentielle. Ces 72 greffiers de comté élus préparent et distribuent les bulletins de vote aux 1 850 responsables locaux, dont Gutierrez, qui organisent ensuite les élections.

Les critiques contre Milwaukee sont en grande partie liées au fait que la ville publie parfois tardivement les votes exprimés par correspondance et comptabilisés dans un lieu central. La loi de l’État interdit de publier des résultats partiels, ce qui signifie que les résultats dans des villes comme Milwaukee et Green Bay, toutes deux très démocrates, ne sont publiés dans les élections à forte participation qu’à une heure avancée de la nuit.

Depuis 2020, la ville a pris des mesures visant à accélérer le décompte des bulletins de vote par correspondance, notamment en achetant des machines plus rapides pour traiter les bulletins et en recrutant davantage de travailleurs. Gutierrez prévoit qu’environ la moitié des bulletins de vote par correspondance seront déposés cette année par rapport à ceux déposés pendant la pandémie il y a quatre ans, ce qui devrait accélérer le décompte.

Sa plus grande priorité, a-t-elle déclaré, est de s’assurer que l’élection qu’elle supervise résiste à tout examen minutieux.

« J’ai consacré toute ma carrière au service public », a-t-elle déclaré. « Je suis née et j’ai grandi dans la ville de Milwaukee. Ma famille vit ici. Je m’engage à faire en sorte que nous ayons des élections sûres, sécurisées et équitables. »