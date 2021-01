Sir Alex Ferguson et Arsene Wenger ont partagé une rivalité houleuse au cours de leur lutte pour la gloire en Premier League.

Le couple a dominé le football anglais pendant plusieurs années, leurs équipes respectives de Manchester United et d’Arsenal échangeant des titres de champion pendant huit saisons.

Il y a eu un certain nombre d’affrontements notables entre les deux hommes, y compris le tristement célèbre incident « Pizzagate » en 2004 où Cesc Fabregas a jeté une pizza à Ferguson, et Wenger a admis que les deux managers légendaires finissaient par se détester parfois.

Dans son autobiographie, « Ma vie en rouge et blanc », Wenger a déclaré: « La compétition vous fait haïr l’adversaire. Je pense qu’il me détestait certainement et je le détestais parfois aussi.

« Chaque fois que nous avons concouru, c’était toujours un combat – toujours très serré et nerveux. Et n’oubliez pas que nous avons également dû composer avec le temps de Fergie. »

Cependant, la paire n’étant plus rivale dans la pirogue, Wenger a révélé que la paire « a beaucoup de respect l’un pour l’autre maintenant ».

S’adressant au Times l’année dernière, Wenger a déclaré: « Ces gens sont tous très occupés. Je ne suis pas assez proche d’eux … sauf [pause] Ferguson, oui. J’ai le numéro de Ferguson, oui.

« Nous avons beaucoup de respect l’un pour l’autre maintenant. Nous avons eu une période où c’était très dur, très chaud. Après que vous ne soyez plus en compétition, tout le monde devient un peu plus objectif.