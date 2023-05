La nouvelle réglementation sur les feux de forêt en Colombie-Britannique vise à prévenir les incendies d’origine humaine

Les modifications apportées au BC Wildfire Regulation visent à clarifier les « activités à haut risque » et à aider à prévenir les incendies de forêt d’origine humaine.

Les modifications apportées au BC Wildfire Regulation, en vertu de la Wildfire Act, ont été approuvées par le gouvernement provincial le 24 avril. Le règlement s’applique dans toute la Colombie-Britannique, sauf indication contraire dans la législation.

Les changements visent à clarifier les responsabilités liées aux activités à haut risque et à l’utilisation de feux à ciel ouvert dans les provinces et à aider à prévenir les incendies de forêt d’origine humaine. Ces modifications comprennent : une définition d’un poêle d’extérieur, qui est un appareil homologué CSA ou ULC utilisé à l’extérieur pour la cuisson, le chauffage ou l’ambiance qui brûle des briquettes de charbon de bois, du combustible liquide ou du combustible gazeux, et dont la hauteur de flamme est inférieure à 15 m cm de haut.

Auparavant, le règlement décrivait comment utiliser en toute sécurité les poêles extérieurs, mais ne définissait pas ce qu’était un poêle extérieur.

Un autre changement est qu’un feu ouvert doit rester sous contrôle à tout moment, même si le feu est toujours à l’intérieur de la coupure de carburant. S’il devient incontrôlable, la personne doit procéder immédiatement à la lutte contre l’incendie, éteindre et signaler l’incendie.

Cependant, un feu non maîtrisé n’est pas défini dans la réglementation et dépend de la situation.

En ce qui concerne les surveillants d’incendie, le règlement a été modifié pour préciser que la surveillance commence immédiatement après la fin de l’activité à haut risque. La durée de la surveillance incendie dépend de la classe de danger d’incendie, qui n’a pas changé avec les nouvelles modifications.

Nouveau sont les permis forestiers des Premières nations dans la définition d’un titulaire qualifié. Le permis forestier des Premières Nations a été créé dans la Loi sur les forêts en 2011, mais n’a pas été inclus dans le Règlement sur les feux de forêt en tant que titulaire qualifié.

Une fiche d’information sur les changements peut être trouvée ici.

