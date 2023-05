La nouvelle réglementation sur les carburants augmentera le prix du carburant et diminuera le PIB: chien de garde budgétaire

La nouvelle réglementation sur les carburants qui devrait entrer pleinement en vigueur en 2030 devrait augmenter le prix du carburant et réduire la taille de l’économie canadienne, selon un nouveau rapport de l’organisme de surveillance budgétaire du Canada.

Le directeur parlementaire du budget (DPB) a publié un analyse distributionnelle du Règlement sur les carburants propres du gouvernement fédéral jeudi.

Après sa publication, le rapport est devenu un paratonnerre pour les politiciens fédéraux, les conservateurs qualifiant la politique de fardeau financier pour les familles.

Les autres partis politiques ont critiqué le directeur parlementaire du budget parce qu’ils ont déclaré que l’analyse ne tenait pas compte du coût de l’inaction face aux changements climatiques.

Le Règlement sur les carburants propres entre en vigueur en juillet.

Elle obligera les producteurs ou importateurs de gaz ou de diesel à réduire progressivement l’intensité carbone des carburants qu’ils vendent.

D’ici 2030, l’intensité carbone de ces carburants doit tomber à 15 % en dessous des niveaux de 2016. Selon Environnement et Changement climatique Canada , cela permettra de réduire de 26 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre. Il établit un marché des crédits carbone dans lequel la réduction des émissions rapporte des crédits qui peuvent être vendus.

La Colombie-Britannique, la Californie, l’Oregon et d’autres ont adopté des règlements similaires.

En augmentant le prix des carburants à forte intensité de carbone, le gouvernement espère encourager la production et la consommation de carburants plus propres comme l’hydrogène et les biocarburants.

Une fois que ces règlements entreront pleinement en vigueur, selon les chiffres que le DPB a obtenus d’Environnement et Changement climatique Canada, ils augmenteront le prix de l’essence et du diesel jusqu’à 17 cents le litre.

« Il s’agit d’une augmentation importante du prix en raison de cette réglementation sur les carburants propres », a déclaré Yves Giroux, directeur parlementaire du budget.

L’économie canadienne sera également touchée, a rapporté le directeur parlementaire du budget, la réglementation réduisant le PIB réel en 2030 jusqu’à 0,3 % ou 9 milliards de dollars.

Pour déterminer l’incidence de la réglementation sur les ménages, le DPB a estimé que le revenu des ménages variait de 0,62 % du revenu disponible ou 231 $ pour les familles à faible revenu à 0,35 % du revenu disponible ou 1 008 $ pour les ménages à faible revenu.

« Pour la plupart des ménages, c’est moins d’un pour cent de leur revenu », a déclaré Giroux. « Ce n’est pas un impact important dans le grand schéma des choses. »

« Mais c’est un impact. »

Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, attend de comparaître devant le Comité des finances de la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa, le mardi 10 mars 2020. Giroux a déclaré que le Règlement sur les carburants propres du gouvernement augmentera considérablement le prix du carburant. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Cet impact se fait encore plus sentir dans les Prairies et à Terre-Neuve-et-Labrador, a déclaré le directeur parlementaire du budget. En 2030, le règlement sur les combustibles propres coûtera au ménage moyen de la Saskatchewan 1 117 $ ou 0,87 % de son revenu disponible.

Mais aucune de ces estimations ne prenait en compte le coût de ne rien faire pour lutter contre le changement climatique pour limiter l’augmentation moyenne des températures mondiales à 1,5°C.

Rapport du directeur parlementaire du budget imparfait : chercheur en politiques

Dépasser 1,5 C signifie que le Canada et le monde verraient les impacts les plus importants du changement climatique – des tempêtes, des vagues de chaleur et des feux de forêt plus intenses – largement reconnus comme affectant de manière disproportionnée les personnes aux revenus les plus faibles.

« Le rapport ne brosse pas un tableau complet », a déclaré Jason Dion, directeur de recherche principal à l’Institut canadien du climat indépendant. « Je pense que c’est malheureux. »

Dion a déclaré que le rapport compare la réglementation sur les carburants propres à un monde où le Canada ne fait rien contre le changement climatique et n’encourt aucune conséquence.

L’Institut canadien du climat estime que les changements climatiques coûtent au Canada 700 $ par personne.

Dion a noté que l’Union européenne a introduit un ajustement carbone aux frontières ou un tarif carbone qui pénalise les pays ayant des politiques climatiques faibles.

Le chef conservateur qualifie la réglementation de « taxe carbone 2 »

Devant la Chambre des communes jeudi, le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré que la réglementation causerait des difficultés importantes aux familles, en particulier en combinaison avec le prix national du carbone, qui passera à 170 la tonne en 2030.

« [It’s] encore une autre taxe sur le dos des travailleurs canadiens », a déclaré Poilievre aux journalistes, qualifiant le règlement sur les carburants propres de « taxe sur le carbone deux ».

Le Règlement sur les carburants propres n’est pas une taxe puisque tout l’argent versé va directement aux compagnies pétrolières et gazières, selon Rachel Samson, vice-présidente, recherche à l’Institut de recherche en politiques publiques.

« D’une part, les revenus ne vont pas au gouvernement », a déclaré Samson. « Donc, je pense que cela l’exclut tout de suite comme une taxe. »

Samson a également trouvé des failles dans le rapport du directeur parlementaire du budget, qu’elle a qualifié de « trompeur » car il utilise les estimations les plus élevées des coûts des ménages. Elle a ajouté que cela supposait également que les producteurs de carburant ne trouveraient pas de carburants alternatifs à faibles émissions et que les Canadiens n’abandonneraient pas leurs gros consommateurs d’essence pour les transports en commun, le vélo ou les véhicules électriques.

Se joignant au chœur des critiques, le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault a qualifié la modélisation du directeur parlementaire du budget de « déséquilibrée » et a accusé les conservateurs de semer la peur.

« Pierre Poilievre fait ce qu’il fait le mieux : effrayer les Canadiens avec des slogans sur les autocollants de pare-chocs », a déclaré Guilbeault.

MONTRE | Le ministre de l’Environnement réagit à l’analyse du directeur parlementaire du budget sur le Règlement sur les carburants propres

Le ministre de l’Environnement réagit à l’analyse du DPB sur le Règlement sur les carburants propres Alors qu’il parlait aux journalistes des répercussions du Règlement sur les carburants propres sur les conducteurs canadiens, le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que le gouvernement « travaille pour s’assurer que les coûts sont minimisés pour les Canadiens » et a ajouté que l’analyse du directeur parlementaire du budget sur le règlement « ne même mentionner’ les effets du changement climatique.

Lors d’une conférence de presse conjointe jeudi matin appelant à une réglementation financière plus stricte pour lancer la transition verte, les députés du Bloc, du NPD et des Verts se sont unis dans leur critique de l’analyse climatique du directeur parlementaire du budget.

Ils ont dit que le directeur parlementaire du budget avait effectué une analyse similaire de la redevance fédérale sur les combustibles, communément appelée la taxe sur le carbone.

« La déficience de leur analyse a été un échec à évaluer les coûts de l’inaction », a déclaré la chef du Parti vert Elizabeth May.

Taylor Bachrach, du NPD, a déclaré que la « montée en flèche » des prix du carburant que connaissent les Canadiens n’est pas due aux politiques climatiques nationales, mais aux « bénéfices excédentaires » des compagnies pétrolières.

Giroux a reconnu que son rapport ne tient pas compte à la fois des coûts et des avantages des politiques de lutte contre le changement climatique. Il a ajouté qu’une telle analyse devrait tenir compte non seulement de ce que fait le Canada, mais aussi de ce que font les autres pays.