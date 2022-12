La nouvelle règle fédérale n’a pas fait grand-chose pour endiguer la propagation des “Ghost Guns”

WASHINGTON – Le président Biden a célébré l’adoption d’une règle fédérale en août qui a réprimé la vente en ligne de composants intraçables pour des armes connues sous le nom d’armes fantômes comme une étape majeure dans la lutte contre la violence armée. Mais la règle n’a pas fait grand-chose pour arrêter la vente de pièces essentielles utilisées pour fabriquer des armes à feu artisanales mortelles, selon des responsables et des groupes de contrôle des armes à feu.

La règle, parmi les mesures exécutives les plus importantes que M. Biden a prises sur une promesse de campagne de base, a clarifié la définition d’une arme à feu en vertu de la loi fédérale afin de mieux réglementer les armes semi-automatiques modernes. Cela a à son tour ouvert la voie à la réglementation des kits prêts à l’emploi, qui comprennent toutes les pièces nécessaires pour assembler une arme à feu fonctionnelle en moins d’une heure.

Cette décision était une pièce maîtresse de l’initiative plus large de l’administration visant à lutter contre la prolifération des armes illégales entraînant une augmentation des fusillades de masse et des crimes violents – un effort mis en évidence par l’adoption de l’accord bipartisan de M. Biden sur les armes à feu en juin. Mais parce que la règle a été créée par une action de l’exécutif, plutôt que par une loi validée par le Congrès, elle a donné aux entreprises l’assurance qu’elles peuvent continuer à vendre des pièces d’armes individuelles.

Des dizaines de détaillants en ligne vendent encore des composants de base utilisés pour fabriquer des pistolets fantômes, également connus sous le nom d’armes à feu de fabrication privée, selon une étude menée par Everytown for Gun Safety, un groupe de défense fondé par Michael R. Bloomberg, l’ancien maire de New York. Beaucoup ont adopté l’interprétation la plus étroite possible de la règle, continuant à vendre des cadres et des récepteurs dits à 80 %, qui nécessitent de simples modifications pour devenir opérationnels.