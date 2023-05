La nouvelle règle de transfert de Manchester City pourrait bloquer le transfert potentiel de Joao Cancelo à Arsenal: rapport

Alors que la campagne de Premier League est sur le point de se terminer, Arsenal a déjà commencé à faire des plans pour le mercato d’été, qui débutera le 10 juin. Selon les médias, le défenseur portugais Joao Cancelo semble être sur le radar d’Arsenal cette été. Mais dans une tournure des événements sensationnelle, il est maintenant entendu que Manchester City a probablement fait un dernier effort pour bloquer le transfert potentiel de Cancelo à Arsenal. Un rapport publié par Football Insider a affirmé le mois dernier que les responsables de Manchester City avaient décidé de ne pas laisser leurs joueurs signer pour Arsenal à partir de cette fenêtre de transfert estivale.

Manchester City avait laissé l’attaquant Gabriel Jesus et le défenseur Oleksandr Zinchenko aller à Arsenal la saison dernière. Les deux mouvements à succès ont payé Arsenal car Jésus et Zinchenko étaient exceptionnels pour l’équipe entraînée par Mikel Arteta cette saison. coût pour l’arrière gauche ukrainien. L’attaquant brésilien a jusqu’à présent marqué 10 buts après avoir disputé 31 matches avec Arsenal. Zinchenko, quant à lui, a jusqu’à présent enfilé le maillot d’Arsenal à 33 reprises.

Revenant à Joao Cancelo, l’international portugais a joué 19 matches pour le Bayern Munich depuis qu’il a rejoint les géants bavarois prêtés par Manchester City. Le joueur de 28 ans a terminé son transfert de prêt au Bayern Munich plus tôt cette année en février. Cancelo, lors de son passage à Manchester City, a remporté deux titres de Premier League. Il a également été nommé dans l’équipe de l’année de la Premier League à deux reprises. Plusieurs médias ont récemment rapporté que les champions en titre de la Bundesliga n’avaient pas l’intention de déclencher l’option d’acquérir les services de Cancelo dans le cadre d’un contrat permanent. Au milieu des discussions sur la signature de Cancelo pour Arsenal, le manager du Bayern Munich, Thomas Tuchel, a clarifié sa position sur le sujet dont on parle beaucoup.

« Nous n’avons pas encore eu cette conversation. Je pense qu’il se sent très à l’aise ici. Mais en fin de compte, toutes les parties à un tel accord de prêt font partie de la décision. Peu importe, je l’aime. Ses qualités et son envie de se former sont uniques. Bien sûr, il a encore de la place pour faire partie de l’équipe et apporter ses compétences à l’équipe. J’ai l’impression qu’il est vraiment heureux. Nous discuterons de tout le reste après la saison », aurait déclaré Thomas Tuchel lors d’une conférence de presse.