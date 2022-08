La nouvelle recrue de Man United, Antony

Manchester United a accepté des frais de transfert de 95 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de frais supplémentaires, pour signer l’ailier de l’Ajax Antony. Il sera le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du club (derrière les 105 millions d’euros dépensés pour re-signer Paul Pogba de la Juventus en 2016), mais est-il le joueur qui sauvera le club ?

Antony, 22 ans, a impressionné à l’Ajax depuis son arrivée de Sao Paulo en février 2020 pour environ 20 millions d’euros. Il a gravi les échelons des jeunes à Sao Paulo et a fait ses débuts seniors pour l’équipe nationale brésilienne en octobre 2021, lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Venezuela, après avoir joué pour l’équipe des moins de 23 ans lorsqu’ils ont remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de 2020. .

Antony s’est appuyé sur un impressionnant 10 buts et 10 passes décisives en 42 matchs lors de sa première saison au club avec 12 autres buts et 10 passes décisives en 33 matchs dans toutes les compétitions en 2021-22. Il a remporté l’Eredivisie et la Coupe KNVB en 2020-21 avant d’enchaîner avec un autre titre d’Eredivisie la saison dernière.

L’ailier est très bien noté depuis un certain temps et a été surveillé par Liverpool et le Bayern Munich ces derniers mois. Cependant, après avoir travaillé sous le nouveau patron de United, Erik ten Hag à l’Ajax, le club de Premier League s’est précipité pour le décrocher en premier. “Antony est un showman”, a déclaré l’ancien attaquant de l’Ajax et du PSV Kenneth Perez à ESPN NL. “Il a montré en Ligue des champions qu’il pouvait être décisif. Il n’a pas encore eu sa chance en Premier League, mais il est frappant de voir combien d’anciens joueurs d’Eredivisie sont écartés à l’étranger. Ce que fait Ten Hag – signer de nombreux joueurs néerlandais – est très dangereux. En tant que grand club étranger, je ne prendrais jamais un joueur de l’Eredivisie.”

Alors est-ce un pari ou une décision intelligente? Que peut attendre United de sa nouvelle recrue ?

Position

Ailier droit du pied gauche, Antony aime couper à l’intérieur sur son pied le plus fort depuis le flanc. Il est capable d’utiliser son incroyable accélération pour dépasser un adversaire, mais devra souvent revenir à l’intérieur s’il voit l’espace extérieur car il dépend beaucoup de son pied gauche.

Par les chiffres

Antony avait des statistiques impressionnantes parmi ses pairs de l’Ajax la saison dernière, disputant 23 des 34 matchs de championnat du club avant de remporter la ligue. Bien qu’il n’ait pas joué autant de matchs en raison d’une blessure à la cheville, il était toujours l’un des meilleurs leaders offensifs du club.

*Statistiques basées sur Eredivisie 2021-22 uniquement, joueurs avec plus de 10 matchs

Touches: 1,511 (9e à l’Ajax)

Précision de passage : 82,3% (14ème)

Chances créées : 36 (4ème)

Coups: 79 (2ème)

Des croix: 101 (3ème)

Récupération: 101 (9ème)

Aides: 4 (5ème)

Objectifs attendus: 7.08 (5ème)

Aides attendues: 6.48 (5ème)

Forces

Plein de flair et de ruse, Antony est un excellent dribbleur et possède un excellent contrôle rapproché. Il est le plus fort avec le ballon à ses pieds et, lors de la Ligue des champions de la saison dernière, seuls Lionel Messi du Paris Saint-Germain (26,7) et Kingsley Coman du Bayern Munich (24,1) ont enregistré un plus grand nombre de courses – des dribbles d’au moins cinq mètres qui n’impliquent pas nécessairement de dépasser un adversaire — que le Brésilien (18,6).

Antony crée beaucoup de danger dans le dernier tiers et, de tous les joueurs de l’Ajax, il a parcouru la plus longue distance (266 mètres) à une vitesse de plus de 25 km/h. Sa vitesse et son accélération ont aidé son équipe en contre-attaque et il lui a beaucoup manqué lorsqu’il s’est blessé vers la fin de la saison dernière. Son équilibre et sa position corporelle lui permettent de battre ses adversaires, apparemment à l’aise, alors qu’il est également un passeur de balle très capable. — ESPN Pays-Bas

Bien qu’il n’ait joué que 23 matchs, Antony a montré une propension à tirer beaucoup. Ses 79 efforts se classent au deuxième rang de l’équipe de l’Ajax la saison dernière, les autres joueurs réussissant au moins huit matchs de plus que lui, tandis que sa précision de 34,2% sur la cible (27 tirs) se classe au 12e rang.

Il a également effectué autant de récupérations de balle (101) que de centres, il s’engage donc également dans ses fonctions défensives.

Comment il peut s’améliorer

Antony peut être un peu gaspilleur avec ses tirs et sa prise de décision doit s’améliorer. Il semble imperturbable, mais il reste à voir comment il se comporte face à l’attente d’un mouvement aussi énorme. L’ancienne star de l’Ajax et du PSV, Marciano Vink, a déclaré à ESPN NL: “Il doit s’adapter au haut niveau de la Premier League, mais il a l’habitude de se battre pour ses chances dans le favelas [where he grew up in Brazil] et s’est envolé à l’autre bout du monde à un jeune âge. Je pense que les arrières gauches [in the Premier League] jouera physiquement et n’acceptera pas ses compétences parfois inutiles, mais après quelques matchs, il trouvera un moyen de jouer son propre jeu. Il est capable de s’adapter à la Premier League et peut montrer pourquoi il vaut ce genre d’argent.” — ESPN Pays-Bas

Antony est l’un des jeunes attaquants les plus excitants d’Europe. Michael Bulder/NESImages/DeFodi Images via Getty Images

Pourquoi Man United était-il intéressé?

Ten Hag a tenu à recruter un attaquant polyvalent et Antony correspond au profil du type de joueur qu’il recherchait. Le manager de United n’a pas caché le fait qu’il voulait plus de profondeur dans les positions avancées et Anthony Martial, qui a déjà subi deux blessures distinctes cette saison, n’a fait que renforcer sa conviction.

Ten Hag a été au cœur de la politique de recrutement du club cet été et, comme le défenseur Lisandro Martinez, Antony est un autre joueur avec lequel il a travaillé à l’Ajax. Le Brésilien n’a que 22 ans et le montant des frais reflète le fait que Ten Hag, en particulier, pense qu’il a le potentiel pour devenir l’un des ailiers les plus dévastateurs au monde. Des sources ont déclaré à ESPN que lorsque United avait initialement été cité 80 millions d’euros plus tôt dans la fenêtre, les chefs de club pensaient que c’était trop, mais Ten Hag a poussé à relancer les négociations et a finalement eu son homme. – Rob Dawson

S’intégrera-t-il à Old Trafford ?

Antony était généralement joué à droite pour l’Ajax, lui permettant de couper son pied gauche plus fort, ce qui signifie probablement qu’il sera en compétition avec Marcus Rashford, Jadon Sancho et Anthony Elanga pour une place dans l’équipe. Ten Hag soulignera qu’il y a suffisamment de matchs cette saison pour tous les satisfaire, mais 95 millions d’euros, c’est beaucoup à dépenser pour un joueur que vous prévoyez de faire tourner.

Rashford semble le plus vulnérable en raison de sa mauvaise forme. L’international anglais a marqué un bon but contre Liverpool mais il a de nouveau eu du mal à Southampton samedi et il ne serait pas surprenant de voir Antony et Sancho commencer sur les ailes une fois que Ten Hag aura la chance de choisir son onze le plus fort. Rashford a un avantage dans la mesure où il peut également jouer en tant qu’attaquant central, mais il y a là aussi de la concurrence avec Martial et Cristiano Ronaldo, à condition que la superstar de 37 ans soit toujours un joueur de United à la fin de la fenêtre de transfert. –Dawson