TikTok nous a donné de nombreuses recettes rapides, des céréales naturelles, des pâtes au fromage feta aux ramen de Kylie Jenner. Ces recettes sont devenues virales et ont amené beaucoup d’entre nous à canaliser notre cuisinier intérieur. Ce mois-ci, la plateforme de médias sociaux nous a donné une nouvelle façon de faire des pâtes.

Les pâtes en nid d’abeilles font fureur ces jours-ci sur TikTok. Ce nouveau plat est fait avec les pâtes rigatoni qui sont disposées côte à côte dans un moule à charnière avec leurs ouvertures orientées vers le haut debout verticalement. Cet agencement lui donne un motif en nid d’abeille très coordonné et dans chaque tube de pâtes, une section de fromage en chaîne est farcie. Au-dessus de ces tubes de pâtes farcis, le TikToker verse une généreuse quantité de sauce tomate, de sorte qu’il goutte presque au fond de la casserole comme on le voit dans de nombreuses vidéos.

À l’étape suivante, les gens peuvent choisir leur choix de garnitures qui peuvent varier des légumes au bœuf haché cuit et, une fois les garnitures disposées, terminer avec une couche de fromage mozzarella râpé. Cet arrangement est ensuite sauté dans le four et cuit au four. Et au bout d’un moment, un plat de pâtes ooey-gluant fondu et doré sort du four. On voit les TikTokers couper les pâtes cuites au four en morceaux comme un gâteau. À bien des égards, les pâtes en nid d’abeilles sont assez similaires aux lasagnes traditionnelles.

Pour cette cuisine du dimanche avec ma maman, nous avons fait des pâtes en nid d’abeille. J’ajouterai une autre image avec elle sur l’assiette une fois les légumes / gressins terminés pic.twitter.com/1uTDNVoHZE– 🐺 David (@TheBlueOokami) 4 avril 2021

Une de ces vidéos de TikTok a été partagée sur Twitter ce mois-ci. La vidéo a été vue par plus de 1,7 million d’utilisateurs de Twitter depuis qu’elle a été partagée sur le site de microblogging. Le plat a reçu une série de critiques mitigées, car certains utilisateurs disent que la vidéo a probablement fait crier des Italiens, tandis que d’autres disent qu’il n’y a rien de révolutionnaire dans ce plat, sauf la grande quantité de sauce tomate qui y est vidée.

Tous les Italiens hurlent rn – Officiel des frères Menendez (@AlyssaxoxoOff) 7 avril 2021

Pour certains, le plat de pâtes n’était «pas si mal», tandis qu’un autre utilisateur a écrit que le plat a l’air délicieux mais qu’il contient beaucoup de calories.

Celui-ci n’est pas mauvais, mais Dan (toujours un fantôme victorien maladif) (@RoddertJ) 7 avril 2021

ça a l’air délicieux, mais les calories quand même – dannonnis (@dannonnis_) 6 avril 2021

L’un des utilisateurs ont même partagé leur propre point de vue sur les pâtes en nid d’abeille dans les commentaires.

