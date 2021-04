Le studio d’architecture danois BIG a conçu un nouveau gratte-ciel pour le fabricant de téléphones Oppo. Nommée O-Tower, elle comporte une boucle infinie conçue pour «connecter la terre au ciel dans une boucle continue de collaboration». Selon BIG, le bâtiment s’aligne sur l’identité et la vision de la marque Oppo.

L’O-Tower sera située à Hangzhou, en Chine et sera le futur siège du centre de recherche et développement d’Oppo. Cette tour comprendra une cour en plein air (qui sera ouverte au public) qui sera entourée par le bâtiment, et elle sera construite dans la «Future Sci-Tech City» de Hangzhou. Un parc de 10 km2 sera construit à côté de l’O-Tower.

La technologie à son meilleur devrait être une prolongation transparente de la vie. Le nouveau siège de R&D OPPO incarne cette notion, assis avec aisance dans les zones humides pittoresques de Hangzhou tout en négociant entre le tissu urbain dense d’un côté et le paysage naturel de l’autre. […] Ce sera une manifestation architecturale d’un produit Oppo: élégance sans effort tout en améliorant la qualité de la vie humaine dans la ville ». – BIG partenaire Brian Yang.

La conception unique du bâtiment lui permettra de fournir différentes tailles de plans d’étage et beaucoup de lumière naturelle tout en bloquant également 52% de la chaleur solaire. Les planchers de bureaux auront une triple hauteur et partageront de grands espaces ouverts avec la forme en pente du bâtiment. Les équipements mentionnés incluent les cafétérias, les centres de conférence et les studios.









L’oasis centrale et le parc de zones humides environnant étendent le domaine public au cœur du complexe, […] Chaque élément est intrinsèquement entrelacé formant la boucle fondue qui est perceptible à toutes les échelles – du repère urbain à l’expérience humaine – devenant une manifestation de la simplicité de conception qui fait partie intégrante de la marque OPPO. […] La façade à lamelles adaptatives élimine l’éblouissement solaire entrant et le gain de chaleur thermique, améliorant les performances passives du bâtiment »- Bjarke Ingels, fondateur de BIG

Il n’y a pas encore de date d’achèvement estimée. Le nouveau siège social d’Oppo est actuellement en construction à Shenzhen, comprenant 4 tours, dont la plus haute aura 42 étages. Le nouveau campus du siège social d’Oppo a été conçu par Zaha Hadid et devrait être achevé en 2025.

