La nouvelle Radeon RX 6700 XT d’AMD arrive pour le Nvidia RTX 3070

Après des semaines de rumeurs, AMD a enfin révélé le dernier ajout à la série RX 6000, la Radeon RX 6700 XT. Alors que le reste de la gamme récente de GPU d’AMD se concentre sur les jeux 4K, le 6700 XT s’adresse plutôt à ceux dotés de moniteurs 1440p qui n’ont pas besoin du punch supplémentaire des cartes haut de gamme.

Cependant, ne laissez pas la nature d’entrée de gamme de la Radeon RX 6700 XT vous tromper – il y a une puissance sérieuse sous le capot si les affirmations d’AMD semblent vraies.

Dotée de composants internes impressionnants et d’un design personnalisé, la Radeon RX 6700 XT est conçue comme la mise à niveau parfaite pour les joueurs 1440p, AMD affirmant qu’elle peut gérer [email protected] des jeux avec un maximum de graphismes activés sur les titres récents, y compris DiRT 5 et Call of Duty: Black Ops Cold War avec un énorme 12 Go de GDDR6 VRAM à bord.

L’offre de 12 Go, qu’AMD appelle le « point idéal pour les jeux 1440p », bat l’offre de 8 Go des concurrents Nvidia RTX 3060 et RTX 3070 non seulement sur papier mais aussi dans la vie réelle, avec AMD montrant à quel point son nouveau GPU est capable avec repères lors de la diffusion en direct préenregistrée.







À l’exception des titres de lancer de rayons Cyberpunk 2077 et Watch Dogs: Legion, les jeux semblent mieux fonctionner à 1440p sur le RX 6700 XT que les options de Nvidia.

Bien sûr, les thermiques et le son jouent un rôle important lorsqu’il s’agit de choisir le bon GPU pour vos besoins. Le 6700 XT est «conçu pour gérer de grandes charges de travail», donc le refroidissement est important, c’est pourquoi le GPU arbore une conception personnalisée à double ventilateur axial pour maintenir les performances sur de plus longues périodes tout en offrant le même mode de ventilateur à zéro régime que le reste du RX 6000 Série pour des performances ultra-silencieuses lorsque cette puissance n’est pas requise.

Le lancer de rayons est une partie importante de la série RX 6000 en général, il ne devrait donc pas être surprenant que le 6700 XT compatible RDNA 2 offre également une prise en charge du lancer de rayons sur plus de 40 titres, avec le prochain Resident Evil Village qui devrait offrir Prise en charge jour un pour le raytracing et la technologie FidelityFX d’AMD pour améliorer l’expérience visuelle sans pression supplémentaire sur votre GPU.







Du côté logiciel, AMD a annoncé une mise à jour de sa technologie Radeon Anti-lag, introduisant la prise en charge de DirectX 12 et rendant la technologie disponible sur les jeux les plus populaires dès maintenant.

Il a également confirmé que les anciens processeurs Ryzen de la série 3000 seront bientôt en mesure de profiter de la même technologie de mémoire Smart Access que la série 5000 lorsqu’ils sont associés à un GPU de la série RX 6000, aidant les joueurs à tirer le meilleur parti des performances du GPU.

AMD a confirmé que le RX 6700 XT devrait être mis en vente dans le monde entier sur 18 mars 2021 avec un PDSF de 479 $ sur AMD.com aux États-Unis, les prix pour le Royaume-Uni n’ayant pas encore été confirmés. Cela coûte 20 $ de moins que le PDSF de 499 $ du Nvidia RTX 3070 concurrent (même si, en réalité, il se vend pour beaucoup more) tout en offrant une amélioration de la VRAM et des performances, ce qui en fait une option tentante pour ceux qui souhaitent effectuer une mise à niveau dès maintenant.







La société a également répondu directement à la forte demande de GPU pour le moment, promettant de publier à la fois des GPU de référence et des GPU tiers sur AMD.com et des partenaires commerciaux mondiaux le jour du lancement pour essayer de garantir que tous ceux qui souhaitent que le 6700 XT puissent mettre la main sur un – mais avec tel intérêt des scalpers et des mineurs de crypto, nous devrons attendre de voir comment cela se passe.

Pour en savoir plus sur la gamme, jetez un œil aux dernières actualités de la gamme AMD Radeon RX 6000.