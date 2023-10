La nouvelle querelle de Towie explose alors que les acteurs « prennent parti » dans la dispute entre Dan et Amber – après qu’elle ait été accusée d’avoir envoyé un message à SAS Hardman

Une NOUVELLE querelle entre Towie a éclaté alors que les stars de la série prennent parti à la suite des dernières retombées de la séparation désordonnée de Dan Edgar et Amber Turner.

L’émission de téléréalité d’ITV s’est divisée après que nous avons révélé qu’Amber avait eu un échange affectueux avec Chris Oliver, l’homme dur de Celebrity SAS, des mois avant de se séparer de Dan en mai de cette année.

amberturnerx/Instagram..

Amber et Dan se sont séparés en mai et cela a divisé le casting de Towie

Amber et Dan se sont séparés en mai et cela a divisé le casting de Towie[/caption]

Une source a déclaré : « Les amis de Dan, Diags et Jordan, sont furieux de cette dernière histoire parce que c’est embarrassant pour Dan – mais Amber nie tout.

« Chloe M et le « girl band » prennent le parti d’Amber, affirmant qu’elle n’a rien fait de mal et que Diags et Jordan doivent licencier. Mais Amber aura quelques explications à donner – et elle a plus d’ennemis que d’amis dans le casting.

Le Sun a contacté les représentants de Dan, Amber et Towie pour commentaires.

La dernière révélation intervient un jour après que nous avons révélé qu’Amber est au centre d’une furieuse dispute entre le vétéran militaire Chris et sa petite amie de longue date.

Jasmine Shergold a confronté Amber lors d’un appel téléphonique tendu après avoir trouvé des messages « affectueux » entre les deux hommes sur le compte Instagram de la star de SAS Chris.

Amber, 30 ans, a rencontré Chris, 40 ans, dans la jungle vietnamienne en train de filmer l’émission Channel 4.

Jasmine, 33 ans, fait partie de l’ancien membre des Forces Spéciales depuis près d’une décennie.

Une source a déclaré : « Chris et Amber s’étaient échangé des messages et Jasmine les a trouvés.

« Les messages étaient très bavards et conversationnels, mais certains semblaient un peu affectueux.

« Chris avait également envoyé quelques photos et parlé de sortir à Londres avec Amber.

« Pour Jasmine, cela a été un choc.

« Elle était naturellement en colère et voulait savoir exactement ce qui se passait.

« Chris avait demandé le numéro de téléphone d’Amber alors Jasmine lui a appelé et ils ont parlé. »

Des initiés ont déclaré que Jasmine avait demandé à Amber de supprimer ses messages, y compris son numéro de téléphone.

La source a ajouté : « Amber s’est vraiment excusée et a été mortifiée lorsque Jasmine a appelé.

«Amber a dit qu’elle ne savait pas que Chris avait un partenaire.

« Aux yeux d’Amber, elle n’avait rien fait de mal.

«Jasmine a cru ce qu’Amber lui a dit et finalement elle sait qu’Amber ne lui a pas menti.

« Bien sûr, il est bouleversant de trouver des messages destinés à une autre femme sur les comptes de réseaux sociaux de votre partenaire, surtout quand cela sort de nulle part. »

Suite à la conversation, Chris a publié trois photos de lui et de Jasmine sur Instagram mercredi soir.

C’étaient les premières photos qu’il partageait de Jasmine sur son compte public depuis son ouverture en octobre de l’année dernière.

La source a poursuivi : « Rien ne s’est passé entre Chris et Amber – ce n’étaient que des messages.

« Mais visiblement, Jasmine était bouleversée par tout cela. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle souhaitait faire un commentaire, Jasmine, qui vit avec Chris à Poole, Dorset, a répondu : « Pas seulement pour le moment. »

Pete Dadds/Canal 4

Chris sur Celebrity SAS Who Dares Wins avec Amber et Gareth Thomas[/caption]