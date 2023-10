La nouvelle querelle de Towie explose alors que les acteurs « prennent parti » après un combat à couper le souffle – laissant l’acteur « bouillonnant »

Le casting en guerre de TOWIE a de nouveau été divisé au milieu – alors que la querelle fait rage.

Des initiés révèlent que désormais, Ella Rae Wise et Harry Derbidge laissent leur passé difficile derrière eux – et rejoignent Amber Turner et son « girl band » pour affronter leurs ennemis communs.

Instagram

« Chloe Brockett est en ébullition alors qu’Harry, Ella et Amber se comportent désormais comme les meilleurs amis », a déclaré une source au Sun.

« Ils sont tous sortis pour l’anniversaire de Chloé Meadows l’autre semaine, avec l’ancienne compagne de Chloé, Elma Pazar, et ont posté une photo. Cela a vraiment agacé Junaid et Dani, qui se rangent du côté de Chloé dans cette dispute.

« Ils disent qu’Harry et Ella sont faux parce qu’ils traînent avec le groupe de filles. C’est la guerre et personne ne peut voir les acteurs se réconcilier de si tôt.

Chloé, 22 ans, a été suspendue de l’émission de téléréalité ITVBe plus tôt cette année après avoir jeté des lunettes lors d’une violente bagarre.

En août, un spectateur choqué a raconté au Sun comment Chloé avait explosé de fureur contre Roman Hackett pendant le tournage à Brentwood, Essex.

L’incident entre Chloé, 22 ans, et Roman, 29 ans, a conduit à des discussions de crise chez ITV, un porte-parole confirmant aujourd’hui qu’elle ne reviendrait pas à Towie pour filmer cette série.

Une source a déclaré : « La dispute entre Chloé et Roman s’est intensifiée si rapidement que personne ne l’a vu venir. Ils se disputaient puis Chloé jeta un verre à Roman.

« Il en a bu un et puis, tout à coup, elle a lancé trois verres sur Roman qui se trouvait juste en face d’elle. »

Le spectateur a déclaré à quel point les figurants et l’équipe du spectacle semblaient stupéfaits alors que la dispute se déroulait sous leurs yeux.

Le tournage a été interrompu après la dispute et Chloé a appris qu’elle était suspendue.

Instagram

Harry, Ella et Amber sont sortis pour l’anniversaire de Chloe Meadows[/caption] Rex

Chloé a été suspendue de Towie après avoir jeté des lunettes sur Roman Hackett[/caption]