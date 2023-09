La nouvelle querelle de Married At First Sight au Royaume-Uni explose alors que le marié qualifie son ancien mari de « tyran cruel et méchant »

MARRIED At First Sight UK a encore une autre querelle entre ses mains, car un ancien marié a qualifié son ex-mari de « tyran cruel et méchant ».

Adrian Sanderson a lancé une attaque virulente contre son ancien conjoint de la série, Thomas Hartley.

Thomas (à gauche) et Adrian (à droite) le jour de leur mariage Mariés au premier regard[/caption] Érotème

Adrian a qualifié Thomas de « tyran » dans un message cinglant[/caption]

Le couple a joué dans la série à succès de l’E4 de l’année dernière et, même s’ils se sont séparés au cours du processus, ils sont restés amis par la suite.

Mais Adrian a clairement indiqué que leur amitié était désormais terminée et a utilisé Instagram pour exprimer clairement ses véritables sentiments à l’égard de Thomas.

Sans aucune hésitation, Adrian a écrit : « Il est temps de mettre un clou dans ce cercueil. Pour enfin mettre fin à ce qui a été un voyage très tumultueux. Notre séjour à MAFS a été inoubliable et Thomas s’est parfois montré solidaire et nous avons développé un amour l’un pour l’autre grâce au travail acharné, à l’amour et à l’apprentissage.

«Mais pour le reste du groupe, j’avais constamment peur que Tom soit perçu comme méchant, compatissant et intimidateur. J’ai essayé de l’aider, de lui donner du temps, de le comprendre et il a vraiment grandi.

« Pendant la diffusion de l’émission télévisée, il a été trop facile d’oublier toutes les blagues cruelles qu’il m’a fait subir. Le sentiment constant de haine envers moi et les autres membres de la distribution.

Adrian a ajouté que Thomas s’était affronté avec l’un de ses amis lors de leur mariage télévisé, qui n’était pas entièrement diffusé à l’écran.

Adrien a poursuivi : «[Thomas] a également insinué envers ma famille, et il a tenté à plusieurs reprises de faire honte à mon ami du mariage. Bien que mon ami ait répliqué à Thomas, le montage n’a pas montré le comportement de lui ou de sa mère. Ils ont tous deux donné à mon ami le droit de me défendre. Elle l’a fait et je l’en remercie. Peu importe ce que montrait le montage, elle ne se préoccupait que de mon bien-être.

La diatribe ne s’est pas arrêtée là, puisqu’Adrian a expliqué pourquoi il était resté aux côtés de Thomas au départ.

Il a révélé : « Grâce à ses propres combats, j’ai trouvé la compréhension et j’ai pu surmonter toutes les choses cruelles, méchantes et trollantes qu’il m’avait dites à moi et à beaucoup de personnes que j’aime. Mais il est désormais temps de clore ce chapitre.

«Je ne m’associerai plus à quelqu’un qui est fondamentalement… un tyran. Peu importe ce que la vie vous a réservé, personne ne peut s’en tirer avec le comportement affiché par Thomas.

Il a conclu en affirmant que Thomas constituait « une menace pour la santé mentale et le bien-être des gens » et a déclaré que lorsqu’il avait tenté de parler à son ancien partenaire, il avait été bloqué.

S’adressant à ses fans, Adrian a déclaré : « Merci pour tout le soutien que vous m’avez montré, mais avec Thomas encore aujourd’hui, percevant davantage de haine contre moi et les autres acteurs, il est temps d’y mettre fin. Je suis déçu de ne pas l’avoir fait si tôt.

Thomas, quant à lui, a riposté sur ses propres réseaux sociaux.

Bien qu’il ait déclaré qu’il ne répondrait pas personnellement et qu’il n’avait pas lu les messages d’Adrian, sa mère Helen avait quelques mots de choix pour Adrian.

La vidéo qu’il a publiée montrait ensuite la mère de Thomas assise dans une voiture avec lui, où elle a donné à Adrian ce qu’elle pensait.

Helen a fulminé : « Adrian, ne viens pas me chercher à moins que je ne t’envoie chercher. A, parce que je suis une vieille femme et B, parce que c’était il y a plus d’un an. J’ai vu les messages et honnêtement, je ne sais tout simplement pas de quoi vous parlez.

Elle a poursuivi : « Je pense que vous êtes un peu confus. Je sais que vous faites probablement cela pour un peu de publicité ou pour avoir un peu d’influence. Je trouve juste cela extrêmement décevant. La dernière fois que j’étais avec toi, tu as pleuré parce que j’étais si gentil avec toi.

Son déguisement s’est terminé par quelques discussions de combat, Helen ajoutant : « N’oubliez pas que nous en savons beaucoup sur vous et énormément sur votre famille. Nous en savons beaucoup sur ce que vous avez dit à propos des gens et à quel point vous avez été méchant envers de nombreuses personnes dans la vie de Tom. Et ce n’est pas une menace, c’est une promesse. Si tu veux commencer quelque chose, je suis là pour ça.

La mère de Thomas a riposté dans une vidéo Instagram[/caption]