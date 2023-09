La nouvelle querelle de Love Island révélée alors que des ex amers échangent des coups en ligne – malgré les rumeurs sur lesquelles ils étaient de retour

Samie Elishi et Tom Clare de LOVE Island semblent être enfermés dans une amère querelle, après avoir échangé quelques coups en ligne.

Malgré les rumeurs selon lesquelles les ex se seraient réunis, les stars de la série neuf, Samie, 23 ans, et Tom, 24 ans, semblent loin d’être en arrière.

INSTAGRAM

Instagram

Samie s’est rendue sur TikTok avec son ancienne co-star Ellie Spence pour jeter de l’ombre à Tom[/caption] Instagram

Tom synchronisé sur les lèvres du tube Obsessed de Mariah Carey en 2009 depuis sa voiture[/caption]

Tout a commencé lorsque la beauté brune s’est rendue sur TikTok avec son ancienne co-star Ellie Spence, 25 ans.

Les filles ont mimé: «Alors je sortais avec ce type», avant de vomir bruyamment. Samie a écrit « Histoire vraie x » dans sa légende.

En réponse, Tom a synchronisé les lèvres sur le tube de Mariah Carey de 2009, Obsessed, depuis sa voiture, avec les paroles : « Pourquoi es-tu si obsédé par moi ? »

Ils ont peut-être rompu quelques semaines seulement après avoir quitté la villa Love Island en mars.

Mais ils ont regardé en arrière alors qu’ils étaient repérés en train de se diriger vers un hôtel après la première de No Hard Feelings en juin.

À peu près à la même époque, le footballeur Tom a déclaré au Sun : « Je reçois beaucoup d’attention féminine, mais cela ne m’intéresse pas – je sais où est mon cœur, disons-le ainsi. »

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué comment Samie a également publié une photo de ce qui semblait être le jardin de son ex Tom.

Ils ont tous deux déclenché des rumeurs selon lesquels ils seraient de nouveau ensemble après avoir été aperçus en train de faire la fête ensemble à Marbella.

Plus tôt cette année, au moment de leur séparation, une source a déclaré : « Samie et Tom ont malheureusement décidé de mettre un terme à cela. Il y a beaucoup d’amour et de respect là-bas, mais cela ne menait nulle part.

« La distance entre eux était trop grande et ils sont tous les deux vraiment concentrés sur leur carrière après Love Island. »

Tom vit à Barnsley, tandis que Samie est basée dans l’Essex.

Tom a précédemment déclaré qu’il serait heureux de déménager n’importe où pour Samie, dans le but de faire fonctionner les choses.

Il nous a dit : « Je suis là-bas depuis quelques jours ou elle est venue ici. Cela ne s’est pas produit en un seul jour, nous faisons en sorte que cela fonctionne », a poursuivi Tom.

«Je pense qu’à terme, nous voudrons emménager ensemble mais cela prend du temps, ce n’est pas quelque chose que l’on se précipite.

« Je pense que si nous le pouvions, nous voudrions emménager ensemble demain, mais nous rendons cela naturel. »

ITV

L’ancien couple a connu un succès instantané sur Love Island[/caption]