La nouvelle puce de Nvidia pour répondre aux règles d’exportation américaines vers la Chine devrait aider à atténuer le risque de perte de ventes

Les actions de Nvidia (NVDA) ont augmenté mardi après que la société a confirmé qu’elle avait développé une nouvelle puce, conçue spécifiquement pour répondre aux préoccupations du gouvernement américain concernant d’éventuelles applications militaires chinoises pour son A100, une puissante unité de traitement graphique qui peut être utilisée pour exécuter l’intelligence artificielle. Nous considérons cette nouvelle comme un pas dans la bonne direction pour atténuer les ventes perdues en Chine. Selon Reuters, le nouveau Nvidia A800 représente le premier effort signalé par un concepteur de semi-conducteurs américain pour créer une puce avancée ou la Chine qui adhère aux nouvelles restrictions américaines à l’exportation, qui ont été révélées fin août. Règles de vente en Chine Pour rappel, le gouvernement américain, il y a environ deux mois et demi, a ordonné à des sociétés telles que Nvidia et Advanced Micro Devices (AMD), toutes deux holdings du Club, de suspendre la vente de certaines puces jugées importantes. à la sécurité nationale en Chine et en Russie, craignant qu’ils ne soient reprogrammés à des fins militaires. Il convient de noter qu’aucune des deux sociétés ne vend à la Russie – et AMD a alors déclaré et réitéré la semaine dernière dans son appel post-bénéfices qu’elle ne s’attend pas à ce que ses activités soient matériellement affectées par les règles du gouvernement américain concernant la Chine. Plus précisément, chez Nvidia, les puces restreintes par le gouvernement américain sont l’A100 et le H100 qui n’est pas encore sorti, selon un dépôt de la société auprès de la Securities and Exchange Commission fin août. Le dossier indique également que les restrictions du gouvernement américain s’appliqueraient à toutes les futures puces développées par Nvidia qui fonctionnent “égales ou supérieures à des seuils à peu près équivalents à l’A100, ainsi qu’à tout système qui comprend ces circuits”. Risque de perte de revenus Au moment où les nouvelles règles ont été connues, Nvidia a déclaré qu’il s’attendait à ce que jusqu’à 400 millions de dollars de ventes en Chine soient menacés au cours de son troisième trimestre fiscal. Bien entendu, les trimestres à venir pourraient également être affectés, car la Chine a toujours été un marché important pour l’entreprise. La société devrait publier ses résultats du troisième trimestre fiscal la semaine prochaine. Bien que nous ne puissions pas quantifier l’impact continu que les restrictions auront sur les ventes futures de Nvidia, la nouvelle est clairement positive car nous pouvons, à tout le moins, conclure que l’impact négatif a diminué grâce à l’A800. La société a déclaré à Reuters que le “[A800] répond au test clair du gouvernement américain pour un contrôle réduit des exportations et ne peut pas être programmé pour le dépasser. nouvelle puce. La dernière fois, il s’agissait d’une nouvelle puce de crypto-minage visant à remédier à une pénurie de puces de jeu vidéo. Il s’avère que les mineurs de crypto à l’époque utilisaient la puce de jeu et engloutissaient toute l’offre. Essentiellement, Nvidia a réduit la capacité de vidéo puces de jeu à utiliser dans les applications minières tout en libérant simultanément une puce minière dédiée qui pourrait être réutilisée pour le jeu. Cela a réduit l’impact d’une inondation du marché de l’occasion lorsque les prix de la cryptographie ont baissé et que l’exploitation minière est devenue moins rentable. mise à jour est clairement positive et devrait aider à réduire l’impact négatif des contrôles à l’exportation, nous restons prudents sur le secteur dans son ensemble. Bien que l’A800 parle à Nvidia ‘ Sa capacité à s’adapter rapidement et à répondre aux besoins des clients tout en travaillant dans un paysage de règles et de réglementations en constante évolution, cela ne change rien au fait que nous sommes en pleine guerre avec la Chine pour la domination technologique. Au fur et à mesure que l’inévitabilité des puces deviendra plus avancée, il va de soi que l’examen minutieux de qui a accès à ces puces s’intensifiera. Par conséquent, alors que nous maintenons notre exposition à l’industrie des semi-conducteurs, nous l’avons considérablement réduite ces dernières semaines et ne voyons aucune urgence à reconstruire ces positions malgré cette dernière mise à jour. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA et AMD. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Siège social de Nvidia à Santa Clara, Californie, le mardi 23 février 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images