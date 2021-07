La nouvelle puce de la Galaxy Watch 4 sonne bien

Nous appelons fréquemment Qualcomm pour les horribles chipsets portables qu’ils ont fabriqués et qui ont conduit à la quasi-mort de Wear OS. Nous n’oublierons jamais le Snapdragon Wear 3100, un Wear 2100 reconditionné qui a fait reculer la plate-forme d’environ 5 ans par rapport à la gamme Apple Watch et Samsung Galaxy Watch. Ainsi, lorsque nous avons appris que Google s’était associé à Samsung pour relancer Wear et utiliser leurs processeurs, vous pouvez imaginer l’excitation.

Avant que nous ne soyons trop excités, ne restons pas assis ici et agissons comme si Samsung l’avait tué avec ses chipsets portables non plus. La Galaxy Watch, la Galaxy Watch Active, la Watch Active 2 et la Galaxy Watch 3 exécutaient toutes la même puce Exynos 9110. Cela fait 3 ans que le même processeur essaie de faire progresser une plate-forme. Je sais que cette puce était bien meilleure que les efforts de Qualcomm, mais cela ne veut pas dire grand-chose.

Dans cet esprit, le lancement de la Galaxy Watch 4 devrait en effet inaugurer une nouvelle ère de puces et les gens de SamMobile ont découvert les marchandises dessus.

Prévue pour être l’Exynos W920, la nouvelle puce pour la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic augmentera les temps de traitement de 1,25 fois et offrira des performances graphiques plus fluides de 8,8 fois. Les montres utiliseront également 1,5 Go de RAM, ce qui, j’en suis sûr, aidera à une utilisation générale d’heure en heure.

En prime, SamMobile pense également que chaque montre aura 16 Go de stockage.

OK, c’est vraiment tout ce que nous apprenons. Comme les fuites des conceptions, rien de tout cela n’a d’importance jusqu’à ce que nous puissions en avoir un au poignet, voir comment fonctionne la nouvelle plate-forme Wear, comment la sélection d’applications se déroule, etc. Néanmoins, nous sommes ravis.