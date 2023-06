La nouvelle puce AI d’AMD n’est pas suffisante pour faire tomber Nvidia de son trône

Advanced Micro Devices (AMD) a maintenant présenté sa nouvelle puce d’intelligence artificielle – mais il est peu probable qu’elle détrône son compatriote Nvidia (NVDA) en tant que société de semi-conducteurs dominante dans le domaine en plein essor de l’intelligence artificielle. La réaction de mardi à Wall Street suggère que nous ne sommes pas seuls dans cette opinion. Les actions AMD ont chuté de 3,6 % à 124,53 $ chacune, tandis que Nvidia a grimpé de près de 4 % à 410,22 $ par action. Plus tôt dans la séance de mardi, les actions AMD étaient positives et ont brièvement atteint un nouveau sommet intrajournalier sur 52 semaines de 132,83 $ chacune. Les investisseurs avaient de grands espoirs dans la présentation d’AMD sur sa dernière technologie de centre de données et d’intelligence artificielle, faisant grimper le cours de son action d’environ 58 % depuis le 3 mai, le lendemain de la publication par AMD de prévisions de revenus décevantes pour le deuxième trimestre. Notre conviction que les attentes des investisseurs étaient devenues trop élevées – motivant certaines prises de bénéfices chez AMD il y a deux semaines – a été confirmée mardi. En termes simples, une augmentation des revenus et des bénéfices d’AMD basée sur l’IA est un peu plus loin à l’horizon que ne le suggérait son stock récemment en plein essor. « Ma plus grande conclusion, franchement, c’est que [AMD is] très tôt dans ce voyage « , a déclaré mardi l’analyste des semi-conducteurs de Bernstein Stacy Rasgon sur CNBC. Rasgon a l’équivalent d’une note de maintien sur AMD. « Ils ont du chemin à parcourir », a-t-il déclaré. Pour être sûr, il n’y a pas nécessairement un problème avec la nouvelle puce AI d’AMD – le processeur graphique MI300X – ni son logiciel informatique d’accompagnement, connu sous le nom de ROCm, qui intéresse beaucoup les développeurs.Le problème est principalement que Nvidia détient une telle avance sur le marché des unités de traitement graphique (GPU), qui ont été utilisés pour former les modèles alimentant les applications d’IA génératives telles que ChatGPT. Nvidia possède également une suite logicielle inégalée qui permet aux clients de maximiser leur utilisation des puces. L’optimisme des investisseurs sur les prouesses de Nvidia en matière d’IA a propulsé son stock de plus de 180% depuis le début de l’année, et place sa valeur marchande au nord de 1 billion de dollars, à la clôture de mardi. que l’IA n’est pas une situation gagnant-gagnant pour les fabricants de puces. « C’est un marché où vous allez avoir plusieurs gagnants, et cela va se jouer au cours des prochaines années », a déclaré Su. AMD a déclaré mardi qu’il s’attend à ce que le marché des puces IA pour le centre de données atteigne 150 milliards de dollars en 2027, contre 30 milliards de dollars en 2023. Quelle que soit la taille du marché des puces IA, AMD devrait être en mesure d’en capturer une partie. Mais pour l’instant, notre petite position dans l’entreprise repose, en grande partie, sur sa capacité à continuer à prendre des parts de marché à son rival de longue date Intel (INTC) dans le secteur plus traditionnel des unités centrales de traitement (CPU). AMD avait des choses rassurantes à dire sur ce front mardi, notamment que son processeur Bergame était expédié en grand volume à de grands fournisseurs de cloud computing connus sous le nom d’hyperscalers. Nvidia, d’autre part, est le concepteur de puces le mieux positionné dans la course aux armements de l’IA, justifiant sa position en tant qu’action « à posséder, à ne pas échanger », selon Jim Cramer. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMD et NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Lisa Su prononce un discours liminaire au CES 2023 au Venetian Las Vegas le 04 janvier 2023 à Las Vegas, Nevada. David Becker | Getty Images