La nouvelle publicité Pixel 8 de Google fait peur à l’iPhone 15 Pro

La série commerciale #BestPhonesForever récemment lancée par Google a lancé aujourd’hui un nouveau spot en guise de teaser pour le lancement des Pixel 8 et Pixel 8 Pro la semaine prochaine. Il s’agit d’une autre publicité intelligente, tout comme les précédentes, qui présentaient l’iPhone s’inquiétant de son héritage et de l’innovation que Google y avait introduite à travers la série Pixel.

La nouvelle publicité montre les meilleurs amis – Pixel 7 Pro et iPhone (15 pro ?) – traînant dans les bois, racontant des histoires effrayantes au coin du feu. L’iPhone mentionne alors qu’il a peur, mais pas à cause de l’histoire. Il s’inquiète du lancement prochain du Pixel 8, des comparaisons qui suivront (comme qui possède le meilleur appareil photo et la meilleure IA) et de savoir si le lancement global du produit est plus innovant. L’iPhone se moque également d’avoir récemment organisé son propre événement pour montrer son nouveau bouton de sourdine et son port USB-C.

Quoi qu’il en soit, c’est une publicité idiote avec une fin appropriée qui montre ensuite le Pixel 8 et nous dit que des « mises à jour effrayantes et cool » arriveront le 4 octobre. Nous serons là pour vous montrer la marchandise.