La nouvelle publicité de Samsung indique aux utilisateurs d’iPhone que “le Galaxy vous attend”

Samsung pense qu’il y a beaucoup de gens qui sont “assis sur la clôture entre Apple et Samsung”. Il a donc fait une nouvelle annonce essayant de les inciter à venir à ses côtés. Une publicité qui présente un type littéral assis sur une clôture littérale, parce que c’est littéralement la blague la plus littérale que n’importe qui puisse inventer.

Ainsi, aux personnes sur la clôture, que ce soit littéral ou non, Samsung dit : “le Galaxy vous attend”. Il est temps de sortir de la clôture, et une fois que vous aurez acheté le Galaxy Z Flip4 de Samsung, vous obtiendrez apparemment une tonne d’attention de la part des propriétaires d’appareils Apple intéressés par votre nouveau gadget.

Quelqu’un devrait probablement dire à Samsung qu’aucun utilisateur “normal” n’a jamais prononcé les mots “Galaxy Z Flip4” dans cet ordre, à qui que ce soit, jamais. Et surtout pas leurs amis. Ce n’est pas comme ça que les gens parlent. Mais le fait que ce soit si évident rend tout le schéma de nommage encore plus drôle que d’habitude. Quoi qu’il en soit, le fait est que certains appareils Samsung, comme le Flip4, se plient. Et aucun combiné Apple n’a jamais fait cela.

Si vous êtes maintenant intrigué par le Galaxy Z Flip4, assurez-vous de ne pas manquer notre examen approfondi du plus petit des deux plus récents pliables de la société coréenne. Vous voulez aller plus grand ? Nous avons également examiné le Galaxy Z Fold4.