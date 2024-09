La nouvelle publicité de l’iPhone 16 Pro met en vedette Bella Ramsey, la star de « The Last of Us »

Apple a fait appel à l’actrice de « Game of Thrones » et de « The Last of Us », Bella Ramsey, pour jouer dans une série de publicités pour le nouveau iPhone 16 Pro.

Dirigé par TBWA\Laboratoire des arts médiatiquesles spots placent l’actrice dans trois situations délicates qui mettent en valeur les nouvelles capacités d’Apple Intelligence.

Apple Intelligence est présenté comme une IA polyvalente que les utilisateurs peuvent utiliser dans l’ensemble de l’écosystème iPhone pour créer et modifier du contenu, entre autres cas d’utilisation.

Alors que les publicités suscitent l’enthousiasme et l’anticipation envers la nouvelle innovation du géant de la technologie, Apple Intelligence ne sera pas disponible à l’occasion de la sortie du nouvel iPhone le 20 septembre.

Au lieu de cela, l’IA sera déployée dans les prochains mois après la première version d’iOS 18.

Réalisée par le lauréat d’un Emmy Award David Shane avec le soutien du directeur de la photographie primé aux Oscars Erik Messerschmidt, la série de publicités sera diffusée à la télévision, dans les cinémas, en ligne et sur les réseaux sociaux.

Ramsey, qui a joué dans de nombreuses séries à succès acclamées par la critique à seulement 20 ans, apporte ses prouesses d’actrice à la nouvelle campagne.

Tout comme lors de ses derniers efforts, Apple fait fréquemment appel aux plus grandes stars dans sa grande stratégie de marketing des célébrités et des influenceurs.

Situations délicates

Le premier spot montre la jeune actrice dans une situation difficile, alors que sa famille fictive se rassemble sur une petite tombe pour pleurer la mort du poisson de compagnie bien-aimé de sa sœur.

Son père commence à prononcer un éloge funèbre terrible, se trompant de manière hilarante sur le nom du poisson et trébuchant sur ses mots.

Bella a une solution rapide au problème, créant un Film de mémoire en utilisant Apple Intelligence.

En tapant « Kristy avec son poisson, vibrations tristes » sur le téléphone, la simple invite se transforme en un montage en quelques secondes, ce qui interpelle sa sœur et sauve son père d’une honte supplémentaire.

Il adresse à Ramsey un signe de tête silencieux en guise de remerciement, et la famille s’allonge autour de la tombe pour regarder la triste vidéo.

Dans un deuxième spot, Ramsey participe à un déjeuner avec son agent, qui lui demande son avis sur un pitch qui lui a été envoyé par e-mail.

Ramsey, qui n’a clairement pas lu le pitch, reçoit un peu d’aide de la part d’Apple Intelligence résumé du courrier électronique fonctionnalité.

Sur simple pression d’un bouton, le téléphone lui fournit un bref résumé pour la mettre au courant.

En lisant rapidement le résumé, elle dissimule de manière hilarante son erreur et prétend tout savoir sur le pitch.

La publicité finale présente la mise à niveau de Siriqui est désormais plus personnel que jamais.

On retrouve Ramsey à une fête, où elle a du mal à se souvenir du nom de quelqu’un qu’elle a rencontré.

Elle se tourne vers son iPhone pour demander à Siri le nom du gars qu’elle a rencontré dans un café. Siri répond en faisant apparaître une entrée de calendrier datant de quelques mois, mettant en avant les capacités améliorées de la fonctionnalité.

La semaine dernière, Apple a collaboré avec l’artiste de renommée mondiale The Weeknd pour produire son dernier clip, entièrement tourné sur iPhone.