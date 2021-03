La dernière offre d’Apple, l’iPhone 12, est déjà très populaire sur le marché. Le téléphone, doté des dernières fonctionnalités, est non seulement robuste, mais offre également une excellente résistance aux éclaboussures et aux éclaboussures. Dans une annonce récente, la multinationale américaine de technologie a tenté de mettre l’accent sur la robustesse du téléphone. Fait intéressant, dans la partition de fond du clip, on peut entendre les battements de la Tabla. Comme on pouvait s’y attendre, le choix de la musique a laissé pas mal d’Indiens accro à la vidéo. Le morceau utilisé en arrière-plan est intitulé The Conference et appartient au musicien Nitin Sawhney, musicien, producteur et compositeur anglo-indien, ainsi qu’ancien acteur de bande dessinée.

L’annonce montre une femme marchant dans une rue tout en parlant sur le tout nouvel iPhone 12. Quelques secondes plus tard, son téléphone glisse de sa main et on la voit lutter pour jongler avec l’appareil pour qu’il ne touche pas le sol. Finalement, l’appareil riche en fonctionnalités touche le sol. D’après l’expression, on peut facilement interpréter que la femme pense que l’écran du téléphone sera endommagé. Cependant, elle s’est trompée car l’écran est intact en raison du fort «bouclier en céramique». La marque affirme également dans la vidéo que ce bouclier est « plus résistant que n’importe quel verre de smartphone ». L’annonce se termine avec la femme qui décroche le téléphone du sol et reprend sa conversation téléphonique comme d’habitude.

Apple a intitulé l’annonce désormais virale comme «Fumble». La vidéo sur YouTube à elle seule a été vue plus de sept lakh et a reçu plus de 37 000 likes depuis le 25 mars. La description de l’annonce se lit comme suit: «iPhone 12 avec Ceramic Shield. Plus résistant que n’importe quel verre de smartphone. Détendez-vous, c’est l’iPhone. »

Certaines des nombreuses fonctionnalités sophistiquées de l’iPhone 12 incluent un capteur de proximité, un accéléromètre, un gyroscope et un capteur de lumière ambiante. Pour des raisons de sécurité, l’appareil est équipé du déverrouillage du visage avec reconnaissance faciale 3D. De plus, les utilisateurs de cet appareil peuvent utiliser deux sims sur ce téléphone, dont l’un peut être un nano-sim tandis que l’autre peut être un e-sim. Un aspect très important du téléphone est la variété d’options de connectivité qu’il offre, notamment Bluetooth v5.00, NFC, GPS, 3G, 4G, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / Oui et Lightning.