La nouvelle PS5 pèserait moins, coûterait plus cher

Suite à un augmentation récente des prix à l’étranger la semaine dernière, Sony a publié une mise à jour Playstation 5 avec une différence notable jusqu’à présent : il pèse moins.

Les nouvelles versions du Numérique et disque PS5 sont disponibles en Australie, selon un lundi rapport depuis Appuyez sur Démarrer. Les documents pour les consoles mises à jour montrent que le poids est inférieur de 200 grammes pour la version numérique et de 300 grammes pour la version disque. Il pourrait y avoir d’autres changements internes qui ne seront pas connus tant que cette nouvelle PS5 ne sera pas démolie.

Sony a sorti pour la première fois sa PS5 mise à jour en Australie ce même mois l’année dernière, avec un peu moins de poids et une nouvelle vis de base. Cela signifie que depuis son lancement en 2020, la PS5 numérique a perdu 500 grammes et la version disque est en baisse de 600 grammes. Il y avait des inquiétudes initiales l’année dernière que le dissipateur thermique plus petit sur la console mise à jour l’a conduit à chauffer plus, mais d’autres tests ont montré que ce n’était pas le cas.

La semaine dernière, Sony augmenté le prix de la console sur les marchés du monde entier, affirmant que cette décision était “une nécessité compte tenu de l’environnement économique mondial actuel”. Le fabricant de PlayStation a également révélé une nouvelle manette PS5 personnalisable mais n’a pas fourni de détails sur le prix ou quand il sortira.

On ne sait pas si cette PS5 mise à jour sera plus largement disponible, car la console est insaisissable depuis sa sortie. Ceux qui recherchent encore un système peuvent vérifier le Traqueur PS5.

Sony n’a pas répondu à une demande de commentaire.