La nouvelle proposition radicale de droits de vote de Joe Manchin, expliquée

Aucun projet de loi sur les droits de vote ne deviendra loi sans l’approbation du sénateur Joe Manchin (D-WV), du moins au Congrès actuel. Le démocrate conservateur est le vote médian au Sénat, et il est une source fréquente de frustration pour les autres membres de son parti. Plus tôt ce mois-ci, Manchin s’est prononcé contre le For the People Act, un projet de loi complet sur les droits de vote soutenu par les dirigeants démocrates, tuant ainsi tout espoir que le projet de loi puisse devenir loi pendant le Congrès actuel.

Mais mercredi, Manchin a fait quelque chose d’inattendu : il a publié une longue liste de réformes électorales qu’il soutient, brouiller potentiellement le débat au Congrès sur les droits de vote alors que le Sénat se prépare à voter sur la proposition des dirigeants démocrates.

La liste de Manchin comprend de nombreuses réformes tirées du For the People Act ainsi que d’un projet de loi sur les droits de vote connu sous le nom de John Lewis Voting Rights Act. De manière significative, Manchin a approuvé l’interdiction du gerrymandering partisan – une priorité élevée pour les petits démocrates et les grands démocrates, qui veulent empêcher le GOP de prendre le contrôle de la Chambre des représentants avec des cartes du Congrès truquées.

Tout ce qui figure sur la liste de Manchin ne ravira pas ses collègues démocrates. Il propose par exemple une loi nationale sur l’identification des électeurs, mais pas particulièrement stricte. Et il souhaite que les États puissent s’engager dans la « maintenance des listes électorales » – en purgeant les noms de la liste des électeurs inscrits de l’État – en utilisant des documents étatiques et fédéraux pour identifier les électeurs qui devraient être purgés.

Manchin affaiblirait également la loi John Lewis, un projet de loi qui vise à rétablir les protections des droits de vote que la Cour suprême a vidé en 2013 – bien que la version plus faible de Manchin de la loi John Lewis soit encore beaucoup plus protectrice des droits de vote que la loi actuelle.

La proposition du sénateur de Virginie-Occidentale, en d’autres termes, est en deçà des rêves des dirigeants démocrates et des défenseurs du droit de vote qui se sont ralliés au For the People Act, qui a été adopté par la Chambre en mars. Et il est encore presque certainement voué à l’échec à moins que Manchin n’accepte d’éliminer la capacité de la minorité du GOP à faire obstruction aux projets de loi sur le droit de vote – une décision que Manchin a rejetée jusqu’à présent – ​​ou à rassembler miraculeusement le soutien de 10 républicains (en plus des 50 démocrates).

Mais les démocrates et autres partisans de la démocratie auraient beaucoup à se réjouir si la liste des réformes proposées par Manchin devenait loi. Et sa décision de publier une liste de propositions aussi complète et réfléchie devrait donner un peu d’espoir aux réformateurs, car elle suggère que Manchin veut passer une projet de loi sur les droits de vote – même si ce n’est pas le projet de loi spécifique que de nombreux défenseurs veulent.

Alors, qu’y a-t-il sur la liste de Manchin ?

Manchin liste des réformes est assez long. Il combine plus de deux douzaines de propositions détaillées, y compris faire du jour des élections un jour férié national, obligeant les États à informer les électeurs si leur bureau de vote est déplacé à proximité d’une élection, fournissant des informations plus solides sur les finances de la campagne et une exigence que tous les candidats à la présidence ou vice-président divulguent leurs formulaires fiscaux.

La proposition la plus importante de la liste est l’interdiction du gerrymandering partisan, au moins au niveau du Congrès. Les États sont tenus de redessiner leurs cartes législatives tous les 10 ans pour tenir compte de l’évolution de la population, et le dernier cycle de redécoupage est sur le point de commencer. Les républicains devraient bénéficier de ce processus, en partie parce qu’ils contrôlent d’importants États à forte population, tels que le Texas et la Floride, et en partie parce que de nombreux grands États bleus, comme la Californie, utilisent des commissions de redécoupage indépendantes pour tracer des lignes législatives.

Peu de temps avant le dernier cycle de redécoupage, les républicains ont remporté des victoires écrasantes aux élections de mi-mandat de 2010, leur permettant d’attirer des gerrymanders très puissants dans de nombreux États. En effet, ces cartes étaient si puissantes que les démocrates auraient peut-être dû gagner jusqu’à 7 points de pourcentage du vote populaire national en 2012 (la première élection menée selon les cartes de 2010) afin de remporter la Chambre.

Cette fois-ci, les républicains ne seront probablement pas en mesure de se donner autant d’avantages – les démocrates contrôlent plusieurs demeures de gouverneurs clés et pourront probablement opposer leur veto aux cartes gerrymandered, et plusieurs États ont réformé leur processus de redécoupage depuis 2010. Mais, même si les républicains ne détiennent qu’un avantage de 3 ou 4 points en 2022, cela reste un biais important qui pourrait potentiellement permettre au GOP de s’emparer de la Chambre sans remporter le vote populaire.

Au-delà du gerrymandering, Manchin soutient également plusieurs propositions assez modestes susceptibles de faciliter le vote dans de nombreux États. Il permettrait aux électeurs qui se présentent au mauvais bureau de vote le jour du scrutin de voter, même si ces électeurs pourraient ne pas être autorisés à voter lors de certaines élections locales. Et il exigerait au moins 15 jours consécutifs de vote anticipé aux élections fédérales.

Manchin soutient également la DISCLOSE Act, qui oblige certains groupes à divulguer leurs dépenses électorales, et la Honest Ads Act, qui impose des exigences de divulgation sur les publicités en ligne.

Il apporterait également des modifications assez importantes à la loi John Lewis, qui vise à rétablir une pratique connue sous le nom de « précontrôle ».

Le précontrôle a bloqué toute nouvelle règle électorale promulguée par un État et un gouvernement local ayant des antécédents de pratiques électorales racistes jusqu’à ce que cette loi soit approuvée par un tribunal fédéral de Washington ou par le ministère de la Justice. La Cour suprême a effectivement suspendu le précontrôle dans sa décision 5-4 en Comté de Shelby c. Holder (2013).

Le mois dernier, Manchin a semblé proposer d’étendre ce régime de précontrôle aux 50 États, mais cette idée n’a pas fait partie de la liste de réformes la plus récente du sénateur. Au lieu de cela, Manchin semble maintenant approuver la plupart de la loi John Lewis, qui imposerait un précontrôle aux juridictions qui ont commis « 15 violations ou plus des droits de vote … au cours des 25 années civiles précédentes » ou aux juridictions avec 10 violations ou plus, « dont au moins une a été commise par l’État lui-même.

Mais Manchin affaiblirait également quelques dispositions de la loi John Lewis. Il « réduirait le pouvoir du procureur général de considérer les actions d’un État ou d’une localité comme une violation du droit de vote », suggérant que les tribunaux et non le ministère de la Justice joueraient un rôle accru pour déterminer quels États sont soumis au précontrôle.

Il n’autoriserait pas non plus les décrets de consentement – ​​les règlements négociés entre un plaignant et une juridiction accusée de violations des droits de vote – à compter parmi les violations qui pourraient soumettre une nouvelle juridiction à un précontrôle. Manchin dit qu’il a peur que « des avocats avisés puissent se rendre dans des localités à court d’argent » et intenter des poursuites que ces localités ne peuvent pas se permettre de défendre. Utilisez ensuite les règlements de procès qui en résultent pour « accumuler les violations des droits de vote pour obtenir un précontrôle d’une localité ou d’un État ».

De plus, Manchin soulève quelques autres vagues préoccupations, telles que « il doit y avoir une clarté sur la façon dont les États ou les localités existent hors du précontrôle ». Il est probable que la version de Manchin de la loi John Lewis soit nettement plus faible que la proposition des dirigeants démocrates. Néanmoins, parce que le statu quo est Comté de Shelby, qui a annulé le précontrôle, la proposition de Manchin raviverait un outil puissant qui a toujours été très efficace pour protéger les droits de vote.

Qu’y a-t-il pour les républicains ?

Manchin a suggéré que toute réforme des droits de vote doit être bipartite, et il a résisté à la réforme de l’obstruction systématique dans le passé. Ainsi, même les propositions de droits de vote quelque peu édulcorées de Manchin font face à une route difficile au Sénat, à moins qu’il ne soit prêt à reconsidérer son désir d’obtenir des votes républicains.

Cela dit, la proposition de Manchin comprend quelques idées qui peuvent s’avérer séduisantes pour certains sénateurs du GOP.

Il imposerait une exigence d’identification des électeurs à l’échelle nationale – ce qui signifie que les électeurs seraient tenus de montrer une forme d’identification avant de voter. Ces lois bénéficient d’un large soutien des républicains, qui prétendent souvent qu’elles sont nécessaires pour lutter contre la fraude électorale.

En réalité, une telle fraude est pratiquement inexistante, et de nombreux défenseurs des droits de vote craignent que l’identification des électeurs empêche les groupes de gauche, tels que les étudiants, les électeurs à faible revenu et les électeurs de couleur, de voter parce que ces groupes sont moins susceptibles d’avoir IDENTIFIANT.

Cependant, de nouvelles recherches suggèrent que les lois sur l’identification des électeurs n’ont peut-être pas beaucoup d’impact, c’est-à-dire qu’elles n’empêchent pas la fraude et ne font pas grand-chose pour priver les électeurs du droit de vote. Et Manchin propose également une forme assez permissive d’identification d’électeur. Alors que certains États ont des lois « strictes » sur l’identification des électeurs qui obligent les électeurs à présenter des formes spécifiques d’identification avec photo, Manchin autoriserait les électeurs à voter s’ils présentent d’autres formes d’identité, telles qu’une facture de services publics avec leur nom et leur adresse.

En effet, selon la manière dont la législation est finalement rédigée, la proposition d’identification des électeurs de Manchin pourrait potentiellement faciliter le vote dans les États dotés de lois strictes. Le Congrès a le pouvoir de préempter les lois des États qui sont en conflit avec la loi fédérale. Ainsi, si le Congrès adopte une loi nationale autorisant les électeurs à utiliser d’autres formes d’identité comme une facture de services publics, il pourrait rédiger cette loi pour anticiper les lois plus strictes des États.

L’aspect le plus inquiétant de la proposition de Manchin est probablement la suggestion que les États devraient être autorisés à purger leurs listes de vote. De telles purges sont un sujet délicat, en raison des craintes que les États annulent par erreur (ou intentionnellement) les électeurs qui sont toujours éligibles pour voter là où ils se sont inscrits. En 2000, par exemple, l’État de Floride a mené une purge électorale profondément imparfaite qui a peut-être changé le résultat de l’élection présidentielle de cette année-là – selon les décomptes officiels, George W. Bush a remporté l’État par seulement 537 voix.

En tout état de cause, la proposition de Manchin sur les purges des électeurs est assez vague – il dit qu’il « permettrait le maintien des listes électorales en utilisant des informations dérivées de documents étatiques et fédéraux » – il est donc difficile de savoir si une proposition plus étoffée sera profondément alarmant ou largement bénin jusqu’à ce que Manchin fournisse plus de détails.

Pourtant, même si certaines de ces idées plaisent aux républicains, le chemin vers 10 votes du GOP semble incroyablement raide. Et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi : bien qu’il s’agisse d’un recul par rapport au For the People Act, la totalité de la proposition de Manchin est toujours une énorme victoire pour les droits de vote, à tel point qu’il serait facile de comprendre pourquoi un GOP qui est parti tout sur le mensonge électoral de Trump le rejetterait d’emblée.

Maintenant que Manchin a formulé ses demandes affirmatives sur les droits de vote, la grande question est la suivante : qu’est-il prêt à faire pour s’assurer que les propositions qu’il défend deviennent une loi ?