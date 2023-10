La nouvelle proposition du Premier ministre Sunak vise à interdire complètement les cigarettes

Le Premier ministre britannique fait de l’éradication du tabagisme une priorité absolue.

Le Premier ministre Rishi Sunak a expliqué mercredi sa proposition d’interdire la cigarette jusqu’à un âge minimum, puis d’augmenter cet âge d’un an, année après année.

« Les gens commencent à fumer quand ils sont jeunes. Quatre fumeurs sur cinq ont commencé à fumer avant l’âge de 20 ans », a-t-il déclaré. « Plus tard, la grande majorité essaie d’arrêter… si nous pouvions briser ce cycle, si nous pouvions arrêter le début, alors nous serions sur la bonne voie pour mettre fin à la plus grande cause de décès et de maladies évitables dans notre pays. »

L’âge minimum actuel pour acheter des cigarettes ou des produits de vapotage au Royaume-Uni est de 18 ans. La proposition indique également que les enfants qui auront 14 ans cette année ou moins ne seront jamais légalement autorisés à acheter un paquet de cigarettes.

Cette politique ne criminaliserait pas le tabagisme et toute personne actuellement en mesure d’acheter des cigarettes serait légalement autorisée à continuer à les acheter pour le reste de sa vie.

La proposition ne s’applique qu’aux citoyens vivant en Angleterre – ceux vivant dans d’autres pays du Royaume-Uni ne seraient pas soumis à l’interdiction progressive.

Sunak a déclaré à ses collègues membres du parti lors d’une conférence que son objectif était « d’empêcher les adolescents de fumer en premier lieu ».

Au Royaume-Uni, le tabagisme a diminué des deux tiers depuis les années 1970. Aujourd’hui, seulement 13 % de la population fume, même si les cigarettes électroniques et le vapotage sont en hausse chez les jeunes.

Le gouvernement britannique avait déjà relevé l’âge légal pour fumer de 16 à 18 ans en 2007.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.