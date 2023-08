La nouvelle proposition des studios hollywoodiens ne suffit pas, selon le syndicat des écrivains – National

Les studios hollywoodiens et les services de streaming ont publié mardi les termes d’une proposition révisée aux écrivains en grève, mais le syndicat a exhorté les membres à poursuivre le piquetage car la nouvelle offre ne répondait pas à toutes leurs préoccupations.

La Writers’ Guild of America (WGA) a débrayé le 2 mai après que les négociations se sont retrouvées dans une impasse, et a ensuite été rejointe par des membres de la Screen Actors Guild, arrêtant les productions à Hollywood et coûtant des milliards de dollars à l’économie californienne.

L’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP), qui négocie au nom de sociétés telles que Walt Disney et Netflix, a modifié son offre pour inclure de nouveaux détails sur des questions critiques telles que la rémunération, le personnel minimum, les paiements résiduels et les restrictions sur l’intelligence artificielle.

Selon la dernière proposition, la WGA bénéficiera d’une augmentation de salaire composée de 13 % sur la durée du contrat de trois ans, et le contenu écrit généré par l’IA ne sera pas considéré comme du « matériel littéraire ».

Les plateformes de streaming ont également proposé de fournir à la WGA, qui représente environ 11 500 scénaristes de cinéma et de télévision, le nombre total d’heures visionnées pour chaque émission conçue pour le streaming dans des rapports trimestriels confidentiels.

«Nous sommes venus à la table avec une offre qui répond aux préoccupations prioritaires exprimées par les auteurs. Nous sommes profondément déterminés à mettre fin à la grève et espérons que la WGA travaillera à la même résolution », a déclaré la présidente de l’AMPTP, Carol Lombardini, dans un communiqué.

WGA a reçu la contre-proposition de l’AMPTP le 11 août et a rencontré mardi le PDG de Walt Disney, Bob Iger, le PDG de Warner Bros, David Zaslav, la présidente du groupe NBCUniversal Studio, Donna Langley, et le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, pour discuter de la nouvelle offre.

« Mais ce n’était pas une réunion pour conclure un accord. C’était une réunion pour nous faire céder », a déclaré WGA dans un message adressé à ses membres.

Le syndicat a déclaré avoir expliqué lors de la réunion pourquoi l’offre n’était pas à la hauteur et « n’a pas réussi à protéger suffisamment les écrivains des menaces existentielles qui nous ont poussés à faire grève en premier lieu », mais l’AMPTP a quand même publié les détails de la proposition.

WGA prévoit de poursuivre le piquetage et a déclaré qu’elle partagerait avec ses membres plus de détails sur l’état des négociations.

« Et nous vous reverrons tous sur les lignes de piquetage et laisserons les entreprises continuer à voir à quoi ressemble la main-d’œuvre », a-t-il déclaré.