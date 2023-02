La nouvelle proposition de la Super League européenne appelle 60 à 80 équipes

Les responsables de la Super League européenne travaillent depuis des mois sur des moyens de peaufiner leur configuration avec une nouvelle proposition. La nouvelle a fait surface en octobre que la ligue, avec l’aide du directeur général d’A22 Sports Management, Bernd Reichart, prévoyait de tenter une relance d’ici 2024. Maintenant, Reichart a révélé jeudi un nouveau programme qui pourrait impliquer 60 à 80 clubs.

Le responsable de l’ESL aurait contacté et parlé avec environ 50 clubs à travers le continent pour obtenir des informations sur une éventuelle réforme. “La grande majorité de [the clubs] partagent l’évaluation que le fondement même du football européen est menacé et qu’il est temps de changer », a déclaré Reichart dans un communiqué.

Reichart affirme que les clubs veulent du changement

“Les commentaires suggèrent une ligue européenne de football ouverte, basée uniquement sur le mérite sportif, multidivisionnelle avec 60 à 80 clubs et un minimum de 14 matches européens garantis par club.”

Ces changements proposés verraient 20 clubs former trois ou quatre ligues distinctes à travers l’Europe. Les plans originaux pour l’ESL comprenaient une ligue de 20 équipes, dont environ 15 de ces clubs étaient des membres permanents. Cette proposition a été rejetée avec force par les masses au printemps 2021. Néanmoins, Reichart suggère toujours qu’il doit y avoir un changement dans le football européen.

“Notre objectif est de présenter un projet sportif durable pour les compétitions interclubs européennes à la disposition, au minimum, des 27 États membres de l’UE dès que possible après réception de l’arrêt”, a poursuivi Reichart.

“Les problèmes sont clairs et des mesures doivent être prises pour le bénéfice des fans, des joueurs et des clubs.”

La ligue espagnole dénonce une nouvelle proposition de Super League européenne

Comme on pouvait s’y attendre, le président de la Liga, Javier Tebas, n’a pas été ému par les commentaires de Reichart. “La Super League, c’est le loup, qui aujourd’hui se déguise en grand-mère pour essayer de tromper le football européen, mais son nez et ses dents sont très gros”, a écrit Tebas sur Twitter.

Le président de la ligue a également déclaré que les nouveaux plans ESL ne profitaient qu’aux plus grands clubs. « Quatre divisions en Europe ? Bien sûr la première pour eux, comme dans la réforme de 2019. Gouvernement des clubs ? Bien sûr, seuls les grands.

La FIFA/UEFA s’est récemment livrée à une bataille judiciaire avec les organisateurs de l’ESL. Cependant, le tribunal européen a statué que les deux instances dirigeantes du sport ne pouvaient pas sanctionner les membres de l’ESL. La décision a été une victoire significative pour A22 et l’ESL. Néanmoins, les fans sont toujours massivement opposés à toute formation de la ligue séparatiste.

