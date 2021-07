La nouvelle pro Strictly Jowita Przystal affrontera l’ancien mentor et meilleur ami Oti Mabuse lorsqu’elle rejoindra l’émission

Le nouveau pro glamour de STRICTLY Come Dancing est un gagnant d’un concours de danse anciennement encadré par le favori de l’émission Oti Mabuse.

La superbe Jowita Przystal, 26 ans, a remporté le concours de talents de la BBC The Greatest Dancer l’année dernière, aux côtés de son partenaire Michael Danilczuk.

BBC

Jowita Przystal rejoindra Strictly en tant que pro plus tard cette année[/caption]

TOMASZ REINDL

Jowita a remporté le prix The Greatest Dancer aux côtés de son partenaire Michael Danilczuk[/caption]

Elle était encadrée par le « capitaine de danse » Oti, et le prix de sa victoire était d’apparaître en tant que guest star sur Strictly Come Dancing.

Et les patrons l’ont maintenant inscrite en tant que professionnelle à temps plein dans l’émission à succès. Elle a décrit son adhésion à Strictly comme son « plus grand rêve devenu réalité » et a déclaré : « Je me pince toujours pour vérifier si c’est réel.

Jowita a ajouté: « Je suis plus que ravi de rejoindre la famille Strictly Come Dancing et j’ai hâte de donner tout mon cœur et mon âme sur cette piste de danse. »

Né pour le faire

La star polonaise a commencé la danse de salon à l’âge de 12 ans et est championne d’Open Latin dans son pays natal.

Elle a rejoint le casting de la compagnie de danse en tournée internationale Burn The Floor en 2015, avant de déménager au Royaume-Uni en 2019.

La danseuse ukrainienne Nikita Kuzmin, le Sud-Africain Cameron Lombard et Kai Widdrington du Royaume-Uni ont également été inscrits.

Les patrons ont fait des réservations exceptionnelles après s’être retrouvés avec un nombre réduit de danseurs professionnels à la suite de plusieurs sorties de haut niveau.





AJ Pritchard et Kevin Clifton ont tous deux quitté la série pour poursuivre d’autres projets.

Le vétéran Anton Du Beke est devenu le juge remplaçant de Bruno Tonioli, tandis que Janette Manrara est partie pour devenir l’animatrice de l’émission dérivée It Takes Two, aux côtés de Rylan Clark-Neal.

Les nouveaux arrivants rejoindront les autres pros Oti, Alja Korjanec, Katya Jones, Amy Dowden et Dianne Buswell.

Giovanni Pernice, Gorka Marquez, Graziano Di Prima, Johannes Radebe, Karen Hauer, Luba Mushtuk, Nadiya Bychkova, Nancy Xu et Neil Jones apparaîtront également au retour du spectacle cet automne.

BBC

Oti a guidé la paire vers le succès[/caption]

TOMASZ REINDL

Jowita est l’un des quatre nouveaux pros Strictly[/caption]