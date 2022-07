La nouvelle Porsche 911 GT3 R dévoilée avant Daytona 24 Run

Que ce passe-t-il Porsche a une nouvelle 911 prête pour la course prête pour la piste. Pourquoi est-ce important Les 24 Heures du Mans 2024 accueilleront des voitures de classe GT3, et Porsche est prêt.

S’il y a bien une constante dans le monde des courses d’endurance, c’est bien le changement. Et avec une grande poussée pour les courses GT3 basées sur la production ici en Amérique du Nord et en Europe, Porsche montre sa préparation avec une nouvelle 911 prête pour la course. La 911 GT3 R emprunte beaucoup d’apprentissages de la 911 RSR et le Coupe 911 GT3 dans le but de fournir plus de puissance utilisable et, surtout, un ensemble plus cohérent.

La nouvelle Porsche 911 GT3 R est basée sur la 911 routière de génération actuelle, la 992. Mais, comme cette chose est destinée uniquement à la piste, elle a naturellement reçu d’importantes modifications. Il dispose d’un moteur 6 cylindres à plat non turbo de 4,2 litres, comme celui de la RSR, produisant ici jusqu’à 565 chevaux. Cependant, étant donné que cela sera réduit en fonction des réglementations d’équilibre de puissance de chaque série, l’accent mis sur la nouvelle GT3 R est en fait sur la maniabilité.

Ce moteur est monté à l’arrière à la manière traditionnelle de la 911, mais a été incliné vers l’avant de 5,5 degrés, laissant la place à un nouveau diffuseur arrière générant une force d’appui. En réorganisant d’autres composants, tout le sous-plancher de la voiture a été lissé et optimisé, produisant encore plus d’appui sans traînée. Cela, ajouté à un nouvel aileron arrière en col de cygne et à un empattement plus long, devrait prolonger la durée de vie du pneu arrière, crucial pour les courses d’endurance comme les 24 Heures du Mans.

La suspension révisée met également l’accent sur la maniabilité, avec des amortisseurs KW réglables à cinq voies et de nouveaux freins AP. À l’intérieur, le siège du conducteur a été déplacé vers le milieu de la voiture, améliorant la répartition du poids, la sécurité et l’ergonomie. Ce siège est maintenant boulonné au châssis, le volant et les pédales se déplacent pour s’adapter aux différents conducteurs, et l’écran de 10,3 pouces de la 911 GT3 Cup est utilisé ici pour tenir le conducteur au courant.

Porsche



Parlant de la nouvelle voiture, Sebastian Golz, chef de projet 911 GT3 R chez Porsche Motorsport, a déclaré : “Notre tâche consistait moins à rendre la nouvelle 911 GT3 R encore plus rapide – la classification dans les fenêtres de performances définies par le BoP annule rapidement cet avantage. Pour nous, il s’agissait avant tout pour nos clients de pouvoir conduire la voiture de course plus vite et plus longtemps.”

Où pourront-ils le conduire ? Eh bien, la 911 GT3 R, qui coûte 567 210 $ en passant, fera ses débuts en course lors de la course d’endurance des 24 heures de Daytona 2023 et continuera dans d’autres courses du championnat IMSA WeatherTech SportsCar. En 2024, le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA adoptera pleinement le modèle GT3, ce qui signifie que la voiture sera au Mans dans deux ans. Elle a de gros souliers à remplir : la 911 RSR de Porsche y a remporté la catégorie GTE Pro le mois dernier.