La nouvelle Porsche 911 Carrera T est une voiture de sport à propulsion arrière plus légère et uniquement manuelle

Premier aperçu

La 911 la plus cool ne ressemble pas à un réfugié des sentiers battus, elle ressemble à ça

Probablement en raison des onze millions de versions 911 disponibles, celle-ci est l’une des plus cool. Porsche lui-même dit que ce nouveau Mr T « consiste à se concentrer sur l’essentiel », et lorsque ces éléments essentiels sont aussi simples qu’un moteur six cylindres à plat, une boîte de vitesses manuelle et une propulsion arrière, vous vous demanderez pourquoi vous avez plané dessus. le bouton ‘GT3’.

Il s’agit de la nouvelle Porsche 911 Carrera T 992.2, et vous pouvez éteindre le configurateur et revenir dans la lumière : c’est la 911 que vous voulez.

Ainsi, bien qu’elle soit plus puissante que la dernière 911 T (nomenclature réintroduite en 2017 qui rappelle la 911 « Touring » originale de 1968), c’est en fait… la 911 la plus lente que vous puissiez acheter. Brillant. Encore plus lent si vous optez pour la 911 T Cabriolet, disponible pour la première fois en version décapotable, car cette voiture passe de 0 à 100 km/h en 4,7 s. Vous ne vous en soucierez pas.

Il reçoit le désormais familier boxer biturbo de 3,0 litres, développant ici 389 ch et 332 lb-pi de couple. Ce qui est la même que la 911 Carrera de base. Seulement, elle est plus lente que la 911 Carrera de base, car là où cette voiture passe de 0 à 100 km/h en 3,9 s (avec le Pack Sport Chrono), celle-ci le fait en 4,5 s.

Il y a de gros disques de 350 mm tout autour avec des étriers à six pistons à l’avant. Cela fait beaucoup de pots. Porsche affirme que « l’isolation intérieure réduite » et la « fonction d’auto-blip » de la boîte de vitesses du Mr T, combinées à un système d’échappement sport de série « contribuent à un paysage sonore particulièrement émouvant ».

Pas quand il y a une vraie boîte de vitesses manuelle à six rapports avec un pommeau de vitesse en bois, et seulement une boîte de vitesses manuelle à six vitesses avec un pommeau de vitesse en bois. Pas de magie PDK ici (ce qui explique pourquoi la Carrera de base est tellement plus rapide).

En plus d’une insonorisation moindre et d’une boîte manuelle plus légère que la PDK, Porsche a installé des vitres légères et proposé des sièges baquets légers en option. La version la plus légère que vous puissiez proposer est 40 kg plus légère qu’une Carrera de base, pesant 1 478 kg.

Ce qui signifie que vous pourrez mieux profiter de la direction de l’essieu arrière de série, d’un rapport de direction « plus direct », d’une suspension abaissée de 10 mm avec amortisseurs adaptatifs et d’une configuration sur mesure qui a « activé les barres anti-roulis à l’avant ». et les essieux arrière doivent être réglés pour une maniabilité neutre ». Des alliages légers sont également présents, et ils sont massifs : 20/21 pouces à l’avant et à l’arrière.