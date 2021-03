Après que le président Biden a levé l’interdiction de Donald Trump de rejoindre l’armée par les personnes transgenres, le Pentagone est sur le point de dévoiler sa nouvelle politique transgenre. L’armée traiterait désormais les factures médicales du personnel trans.

Biden a annulé l’interdiction de Trump en janvier, avec une déclaration de la Maison Blanche à l’époque disant que «L’identité de genre ne devrait pas être un obstacle au service militaire.» Trump a annoncé une interdiction des nouvelles recrues transgenres en 2017, citant «D’énormes frais médicaux» et « perturbation. » Après deux ans de querelles juridiques, la Cour suprême s’est prononcée en faveur de l’interdiction en 2019, qui, à ce stade, avait été édulcorée d’une interdiction générale à une obligation pour les troupes de servir de sexe de naissance, et à une interdiction de transition. en service.

Cependant, deux mois après que Biden ait levé les restrictions, le Pentagone devrait publier sa politique transgenre mise à jour plus tard mercredi.

La nouvelle politique permettra aux personnes transgenres de s’enrôler et de servir ouvertement de sexe préféré, a révélé un rapport d’AP. Citant des responsables anonymes du Pentagone, le rapport indique que, selon les nouvelles règles, le personnel des services transgenres aura le droit de «Soins liés à la transition médicalement nécessaires.»

Quel niveau de «Soins liés à la transition» serait jugée médicalement nécessaire n’est toujours pas claire. Une transition complète peut coûter plus de 100 000 dollars, tandis que les procédures individuelles peuvent également être assorties d’étiquettes de prix choquantes. La chirurgie mammaire pour les patientes de sexe masculin peut coûter 9 000 $, et la chirurgie génitale – une procédure de six heures – peut coûter plus de 25 000 $. Cependant, les médecins ne recommandent pas toujours des procédures aussi drastiques et l’hormonothérapie coûte généralement entre 50 et 250 dollars par mois.

Les personnes transgenres étaient exclues du service militaire aux États-Unis depuis les années 1960, jusqu’à ce que Barack Obama lève cette restriction en 2016.

Les estimations du nombre de personnes transgenres servant dans l’armée varient considérablement. Bien que certaines études placent ce chiffre à 15000, les conclusions d’une étude réalisée en 2016 par le groupe de réflexion sur les politiques mondiales de RAND Corporation sont les plus fréquemment citées. Il a estimé qu’à l’époque, entre 1 320 et 6 630 personnes transgenres et non conformes étaient en service actif et entre 830 et 4 160 en service de réserve.

