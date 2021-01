WhatsApp continue sa défense de la politique de confidentialité mise à jour qu’elle a présentée comme obligatoire pour tous les utilisateurs et s’est retrouvée dans une position plutôt précaire. Dans son dernier effort, la déclaration d’un porte-parole de WhatsApp a affirmé aujourd’hui que la politique mise à jour de l’entreprise «n’élargit pas la capacité de partager des données avec Facebook». Auparavant, le ministère indien de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) avait écrit au PDG de WhatsApp Will Cathcart, demandant que la nouvelle politique soit révoquée ou retirée pour les utilisateurs indiens.

La dernière réponse de WhatsApp sur ce sujet déclare: «Notre objectif est de fournir de la transparence et de nouvelles options disponibles pour dialoguer avec les entreprises afin qu’elles puissent servir leurs clients et se développer. WhatsApp protégera toujours les messages personnels avec un cryptage de bout en bout afin que ni WhatsApp ni Facebook ne puissent les voir. Nous nous efforçons de lutter contre la désinformation et restons disponibles pour répondre à toutes vos questions. »

Depuis qu’il est tombé dans un courant croisé majeur de controverse avec sa nouvelle politique de confidentialité et de partage de données, WhatsApp a tenté à plusieurs reprises de convaincre les gens avec des publicités et de multiples déclarations dans les médias, affirmant qu’il restait efficace comme toujours pour protéger les données des utilisateurs avec des chiffrement de bout en bout. Cependant, les défenseurs de la confidentialité et de la sécurité du monde entier ont depuis mis en évidence la collection de métadonnées utilisateur de WhatsApp en arrière-plan, que le gouvernement indien a également souligné ces derniers temps sur la façon dont elle représente une menace importante pour la sécurité générale des données utilisateur sur l’application.

WhatsApp, cependant, a affirmé que sa nouvelle politique n’annonçait rien de nouveau pour les consommateurs personnels. Au lieu de cela, sa nouvelle politique n’affecte que les entreprises et élargit en fait la capacité des petites entreprises sur WhatsApp à partager certaines données préalablement convenues avec Facebook pour élargir la portée de leurs activités. Le groupe Facebook a également tenté auparavant de se montrer comme le messie des petites entreprises en s’opposant à une initiative clairement axée sur la confidentialité d’Apple, qui a mandaté à partir de la dernière mise à jour iOS 14, toute application cherchant à collecter silencieusement des données utilisateur sur diverses opérations. en arrière-plan devra recevoir l’approbation des utilisateurs.

Alors que WhatsApp reste catégoriquement coincé à pousser le cryptage de bout en bout et les petites entreprises comme réponses à ses problèmes importants et très réels de sécurité des données, il reste à voir si la controverse en cours finit par faire une brèche significative sur les chiffres que l’application a apprécié jusqu’à présent. WhatsApp jouit toujours d’une position extrêmement puissante sur le marché, mais les services concurrents axés sur la confidentialité tels que Signal et Telegram ont connu des taux de croissance élevés ces derniers temps.