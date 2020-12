Google annonce de nouveaux changements de politique concernant l’utilisation de Gmail, Docs et Google Photos. Dans le but de purger le stockage inutilisé, Google met à jour sa politique visant à supprimer les données des utilisateurs de ses services les plus populaires sur les comptes inactifs depuis plus de deux ans. Ceci est indiqué sur le site d’aide de Google.

À compter du 1er juin 2021, Google adoptera une nouvelle politique qui s’appliquera au stockage sur plusieurs de ses services. Dès le 1er juin 2023, Google supprimera les données de Drive, Docs, Sheets, Slides, Jamboard, Gmail, Photos, Drawings, Forms et Sites si elles sont inactives pendant deux ans.

Google explique que les utilisateurs qui ne souhaitent pas que leurs données soient supprimées doivent utiliser le service avec un compte associé sur une application Google ou via un navigateur pour le maintenir actif. Google explique également que ce changement ne s’appliquera pas aux utilisateurs de Google One qui paient des frais mensuels, ni à Google Workspace (anciennement GSuite for business), GSuite for Education, ni GSuite pour les associations.

