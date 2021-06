La nouvelle politique de Cuba est suspendue pendant que Biden traite de plus gros problèmes

Cuba ne s’est rendu, et Biden, aucune faveur dans la recherche d’un nouveau rapprochement, avec les récentes mesures de répression contre les artistes, les journalistes et les universitaires dissidents, et le soutien continu aux régimes répressifs au Venezuela et au Nicaragua. Dans le même temps, une nouvelle attention est accordée à Washington à une mystérieuse maladie cérébrale – qui serait le résultat d’attaques ciblées – qui a frappé des diplomates américains et d’autres responsables dans des pays du monde entier, dont de nombreux à Cuba.