WhatsApp, la plate-forme de messagerie largement utilisée, a récemment apporté de gros changements. Tous les utilisateurs ont récemment reçu une notification contextuelle indiquant que le messager appartenant à Facebook mettrait à nouveau à jour ses politiques. Mais cette fois, dans le cadre de celui-ci, le service partagera les données des utilisateurs avec d’autres sociétés Facebook.

Le message contextuel détaille la manière dont le service WhatsApp gère vos données ainsi que la manière dont WhatsApp s’associe à la plus grande plate-forme Facebook pour permettre les intégrations entre plusieurs applications, y compris Instagram et Facebook Messenger. Il dit: «Pour utiliser nos services, vous consentez à télécharger et installer manuellement ou automatiquement des mises à jour de nos services».

Comme toujours, la mise à jour de la politique a également donné lieu à un memefest sur la plate-forme de médias sociaux avec les utilisateurs torréfiant Whatsapp et son parent Facebook sur le même. Mais, participer à la grillade était également le compte Twitter officiel de Telegram Messenger, qui, avec l’application Signal, a vu une demande soudaine après que les règles de mise à jour de Whatsapp aient soulevé des sourcils sur les médias sociaux.

Un mème, qui montre que deux personnages habillés de spiderman se font face, ont les logos de Whatsapp et Facebook comme têtes. Se pointant l’un l’autre, le mème tente de torréfier Whatsapp et Facebook comme dans la mesure où ils partagent tous les deux les données des utilisateurs, il n’y a pas de différence entre les deux.

Le mème est devenu viral sur les réseaux sociaux car les utilisateurs de Twitter ont apprécié l’humour.

Celui qui gère ce compte connaît WhatsApp. – Muaad ElSharif (@MuaadElsharif) 8 janvier 2021

N’oubliez pas d’inclure également Instagram. – Gabe 学徒 (@MaesterGabe) 8 janvier 2021

Je vais bientôt basculer tous mes contacts vers Telegram … En raison de ses Conditions générales de confidentialité .. J’espère que vous ne nous poignarderez pas dans le dos à l’avenir – Naveen Mc (@ ayya2690) 8 janvier 2021

Cela ne s’est pas arrêté avec ce mème autonome. Le compte a discuté avec des utilisateurs de tous les pays qui souhaitaient passer à Telegram ou avec ceux qui l’avaient déjà fait.

La seule chose qui m’empêche de migrer est ma riche base de données d’autocollants – Tedros Chantadhanom (@Ramoa) 8 janvier 2021

Indeeda Mais veuillez NE PAS créer de fonction (histoire / statut) Le télégramme est à la meilleure version ❤️ – (@eliekarra) 8 janvier 2021

Apprenez à Twitter à modifier les messages. – Abhishek Mukherjee (@ ovshake42) 8 janvier 2021

WhatsApp, qui utilise la technologie de cryptage de la plate-forme de messagerie Signal, a défini de nouvelles conditions mercredi, demandant aux utilisateurs d’accepter de laisser le propriétaire Facebook Inc et ses filiales collecter les données des utilisateurs, y compris leur numéro de téléphone et leur emplacement. Certains militants de la protection de la vie privée ont remis en question le mouvement «Acceptez nos données ou partez» sur Twitter et ont suggéré aux utilisateurs de passer à des applications comme Signal et Telegram.

La popularité de Signal a encore augmenté jeudi après avoir été approuvé par Elon Musk, qui possède l’un des comptes les plus suivis sur Twitter, et par le principal patron du site de micro-blogging, Jack Dorsey, tandis que Telegram a enregistré près de 2,2 millions de téléchargements, selon les données. société d’analyse Sensor Tower.

Whatsapp a également détaillé la sécurité ainsi que les politiques de sécurité et comment votre utilisation est analysée avec les données utilisées pour soi-disant améliorer l’application. Cela s’appliquera à toutes les versions de la plate-forme WhatsApp, y compris WhatsApp pour Android, WhatsApp pour iPhone, WhatsApp Web, etc.

Récemment, le géant de la technologie Apple a déployé ses étiquettes de données et d’informations de confidentialité qui montrent aux utilisateurs les données que certaines applications prennent aux utilisateurs.

La décision d’Apple d’afficher des étiquettes de confidentialité sur les listes d’applications sur l’App Store a été critiquée publiquement par Facebook, où le géant des médias sociaux a sorti des publicités dans les journaux, accusant Apple de mettre en œuvre des politiques anticoncurrentielles. Maintenant, ces étiquettes de confidentialité très App Store montrent que WhatsApp et Facebook Messenger collectent une énorme quantité d’informations et de données utilisateur par rapport à des applications de messagerie similaires telles que Signal et Telegram. Selon les étiquettes de confidentialité sur l’App Store, les deux plates-formes de messagerie appartenant à Facebook collectent des données d’utilisation et des détails de localisation, entre autres informations.