La nouvelle piscine Riordan à Ottawa devrait faire l’objet d’un appel d’offres d’ici août – Shaw Local

Le conseil municipal d’Ottawa a approuvé mardi 5 175 000 $ en obligations d’obligation générale pour financer une nouvelle piscine et espère que la piscine sera prête d’ici août.

La construction pourra commencer après l’appel d’offres du projet.

Le maire Dan Aussem craint que des pénuries de matériaux ne retardent le projet, mais il a déclaré qu’il était convaincu que les offres arriveraient autour du budget.

La nouvelle piscine Riordan devrait coûter environ 4,5 millions de dollars et sera payée avec l’argent de la taxe sur la marijuana récréative de la ville, ce qui rapporte généralement à la ville environ 30 000 dollars par mois.

La piscine d’origine, qui a ouvert ses portes en 1966, sera démolie pour commencer la construction. Il aurait fallu plus de 500 000 $ de réparations pour ouvrir à temps pour 2022 et le conseil a décidé en janvier qu’il était plus logique de dépenser cet argent pour une nouvelle piscine plutôt que de payer les réparations chaque année. Les responsables d’Ottawa ont conclu un accord avec Marseille pour que les résidents d’Ottawa utilisent la piscine de Marseille cet été, en échange d’Ottawa fournissant des superviseurs.