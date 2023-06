La nouvelle piscine Riordan à Ottawa attire de nombreuses raves le jour de son ouverture – Shaw Local

Il n’a pas fallu longtemps – moins d’une journée – pour que la nouvelle piscine Riordan à Ottawa attire une foule plus nombreuse que prévu et obtienne des critiques élogieuses de ces mêmes clients.

Après près d’un mois de retards pour la livraison de l’équipement, la piscine de 6,7 millions de dollars et de 9 700 pieds carrés a ouvert ses portes à midi lundi et à 15 heures, plus de 200 personnes profitaient de températures chaudes, d’eau fraîche et d’un soleil rafraîchissant.

« J’adore ça », a déclaré Molly Etscheid d’Ottawa, qui prenait un bain de soleil avec son ami Kassidy Collins. « C’est super propre. Sièges moelleux, beaucoup d’enfants, beaucoup d’espaces pour faire des choses. Je m’attendais à ce qu’il y ait beaucoup plus de monde ici le premier jour d’ouverture. Je pense que beaucoup d’entre eux sont restés à l’écart en pensant qu’il y aurait trop de monde aujourd’hui, mais c’est agréable d’avoir un peu de fraîcheur… On dirait que tout le monde s’amuse.

Par une journée d’été parfaitement chaude, la nouvelle piscine Riordan à Ottawa a vu de grandes foules profiter de la natation et de la plongée le lundi 19 juin 2023. (Tom Sistak pour Shaw Media)

Alors que Myles Rainey, 7 ans, et Arya Alonzo-Beenenga, 4 ans, ont convenu qu’ils préféraient les plongeoirs, Paul Beenenga et Chelsie Alonzo ont déclaré préférer l’emplacement.

« C’est bien. Nous vivons juste de l’autre côté de la rue », a déclaré Beenenga en riant. « Nous les avons observés travailler là-dessus depuis que nous avons emménagé dans notre maison en août dernier. Les jours froids, les jours de pluie, ils y travaillaient toujours.

« Nous avons vu chaque étape et c’est à 100% que nous attendions cela », a déclaré Alonzo, qui a fréquenté l’ancienne piscine à plusieurs reprises avec sa sœur pendant son enfance à Ottawa. « J’aime ça. C’est beaucoup plus agréable. Certainement plus sympa. J’aime particulièrement la mise en page. L’ancienne piscine a une piscine pour enfants, mais c’est mieux que les enfants aient un endroit pour jouer avec plus d’options qu’auparavant. J’aime le (zéro entrée) pour que les enfants puissent s’habituer plus lentement à la température de l’eau.

C’est nouveau. C’est long à venir. On en parle depuis près de deux ans, donc je pense que nous allons avoir un été très chargé. — Christy Ovanic, directrice des sports aquatiques du YMCA et responsable de la piscine

La grand-mère des enfants, Lois Beenenga, a déclaré qu’elle était heureuse de voir que la piscine avait au moins neuf sauveteurs en service à tout moment (sur un horaire rotatif de 29) et une chaise spéciale qui peut aider les personnes handicapées à descendre dans l’eau.

« Je suis ici principalement pour regarder (Arya), mais il n’y avait aucun problème à me laisser entrer parce que je ne nageais pas », a déclaré Lois Beenenga. « Je viens de Tonica et nous sommes allés dans les piscines d’Oglesby et parfois au Pérou quand (Paul) grandissait, mais cette piscine m’a impressionné. Tout le monde est très gentil.

Si les nageurs se sont lassés de nager ou de plonger à la nouvelle piscine Riordan à Ottawa, de nouveaux paniers de basket-ball ont maintenu de nombreux matchs lors de la journée d’ouverture le lundi 19 juin 2023. (Tom Sistak pour Shaw Media)

Grace Johnson, une résidente de Lawton, en Oklahoma, qui a rendu visite à sa famille à Ottawa chaque été pendant des années, a déclaré que l’ancienne piscine Riordan lui manquait, mais que la nouvelle est « plutôt agréable ».

« On dirait que l’ancien était plus ouvert sans les cloisons entre les zones », a déclaré Johnson. «Cela rend difficile de passer de l’un à l’autre, mais ce n’est pas grave… Je suis ravi que la zone herbeuse soit ouverte. Là, nous pouvons être un peu plus hors de la passerelle. En tout cas, nous passerons beaucoup de temps ici cet été.

« C’est sûr qu’il s’agit d’une mise à niveau à l’intérieur (du bâtiment des douches et des vestiaires) », a déclaré son amie, Ivy Cook d’Ottawa. « L’ancienne avait une pataugeoire, mais c’est pour les tout-petits. J’aime que celui-ci ait aussi un espace pour les petits bébés.

La piscine sera ouverte de 12h à 18h les lundis, mercredis et vendredis, de 12h à 17h les mardis et jeudis et de 11h à 17h les samedis et dimanches. L’entrée est de 4 $, les personnes âgées de 3 $ et les enfants de moins de 2 ans entrent gratuitement. Des abonnements de saison sont disponibles, ainsi que des réservations pour louer la piscine pendant un certain temps.

Christy Ovanic, directrice des sports aquatiques du YMCA et responsable de la piscine, qui sera assistée par Abby Mattes, a déclaré qu’une zone herbeuse pour bronzer du côté sud de la piscine n’est pas ouverte et est clôturée car le nouveau gazon récemment posé n’a pas encore pris. , et que bientôt des distributeurs automatiques seront installés dans l’aire de pique-nique.

Jusque-là, les gens sont autorisés à apporter de la nourriture et des boissons dans l’aire de pique-nique de la piscine, mais doivent y rester. Ni l’un ni l’autre ne sont autorisés dans l’espace piscine.

En dehors de cela, la nouvelle piscine Riordan est bien lancée.

« Jusqu’ici, tout va bien », a déclaré Ovanic. « C’est une foule plus nombreuse que ce à quoi je m’attendais pour la première journée. Nous espérions une ouverture tranquille où nous pourrions en quelque sorte tester les choses pendant quelques jours avant que les plus grandes foules n’arrivent, mais tout se passe plutôt bien… Nous reprenons quelques éléments sur lesquels nous devons travailler – par exemple, un peu de dames ont dit que nous n’avions plus de chaises longues – mais c’est une solution facile et un bon problème à avoir. Nous voulons que ce soit un endroit agréable et familial que les gens de tous âges peuvent apprécier. Tout le monde est ravi d’être ici.

« C’est nouveau. C’est long à venir. On en parle depuis près de deux ans, donc je pense que nous allons avoir un été très chargé.