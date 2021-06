La nouvelle photo de Sara Ali Khan avec maman Amrita Singh est trop mignonne pour être manquée ! | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice Sara Ali Khan, une fervente utilisatrice des médias sociaux, s’est rendue sur Instagram et a posté un clic franc avec la mère et l’actrice Amrita Singh. On peut la voir recevoir un champi de sa maman chérie.

Sara, que l’on voit souvent partager de beaux souvenirs avec sa mère, a encore une fois partagé une photo de sa séance de champi et l’actrice est vue en train de l’apprécier jusqu’au bout.

En postant une photo sur son compte Instagram, Sara a choisi des émoticônes pour la famille, le bébé, le massage de la tête et un emoji en forme de cœur.

Sur la photo, on peut voir Sara profiter de sa séance de massage de la tête de sa mère Amrita, et le duo sourit en posant pour la caméra. Vêtue d’une chemise blanche, Sara est mignonne comme toujours tandis qu’Amrita portait un salwar kameez bleu.

Sur le plan du travail, Sara a été vue pour la dernière fois dans Coolie No 1, aux côtés de Varun Dhawan en 2020. En dehors de cela, elle a «Atrangi Re» aux côtés d’Akshay Kumar et Dhanush dans son chaton. Le film est réalisé par Aanand L Rai.