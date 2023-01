La nouvelle photo de Rita Maa, la mère de Sidharth Shukla, star de Bigg Boss 13, devient virale; les fans émotifs disent: 'Aunty ke face me pehle wali smile...'

Sidharth Shukla est un nom que les fans n’oublieront jamais. La star qui est apparue dans de nombreuses séries télévisées comme Dil Se Dil Tak, Ballika Vadhu et bien d’autres a remporté le prix Grand Patron 13. Sa popularité a atteint le plus haut niveau avec son passage dans Bigg Boss. Malheureusement, il est décédé à l’âge de 40 ans en 2021. Il est décédé le 2 septembre 2021 après avoir apparemment subi une crise cardiaque. Il laisse dans le deuil sa mère Rita Maa et sa sœur. Une nouvelle photo de Rita Maa est arrivée sur Internet et tous ses fans sont émus.

Les fans de Sidharth Shukla sont émus par la photo de Rita Maa

Une photo de Rita Maa prise lors d’un mariage a fait le tour d’Internet. Il la montre posant avec les cousins ​​de Sidharth Shukla. Les fans disent que le sourire qu’elle avait sur son visage a disparu. Un commentaire dit: “Rita aunty ke face me pehle wali smile khushi nahi rahi.” Tous sympathisent avec elle et se souviennent de leur bien-aimé Sidharth Shukla.

Jetez un oeil à sa photo ci-dessous:

J’ai reçu une photo de la tante et des cousins ​​de Rita Maa et Sid, avec la tante de Sid que j’ai également postée avant au mariage du cousin de Sid c’est une photo récente d’une journée.. .#SidharthShukla #RitaMaa#SidHearts #FamilleDubey pic.twitter.com/nHsKQrOit4 Alin SidHearts (@Dani_Sid_Shukla) 9 janvier 2023

Voici les réactions :

Rita aunty ke me fait face pehle wali smile khushi nahi rahi ?? Farah Cheikh (@muskaanmahi32) 10 janvier 2023

Signifie beaucoup pour partager ça?. Mmm .. Rita Aunty, je peux à peine imaginer ce que ça fait parce que vous seul savez ce que vous faites. Ce regard maussade en dit long. Physiquement présent mais nulle part en phase avec l’atmosphère qui vous entoure. Nous ne savons jamais s’il veillera également sur .. Fan de Sidharth Shukla (@Shruti_522) 10 janvier 2023

Frapper fort ?#RitaMaa son visage triste #SidharthShukla Plus tu me manques #SidHearts Shambhavi Sharma (@Kanchan05298817) 10 janvier 2023

@sidharth_shukla ki famille ko dekhkr ek alag salut sentir hota hai ek maayus di sentiments aati hai Bala valvi (@ValviBala) 10 janvier 2023

Sidharth Shukla avait des millions de fans qui se souviennent encore de lui et célèbrent la personne qu’il était. Il nous manque sûrement beaucoup.