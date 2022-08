La nouvelle photo de Kim Taehyung et Jennie Kim, membre du BTS, devient virale ? Les fans s’inquiètent si le téléphone du rappeur Blackpink a été piraté

Les rumeurs de rencontres entre le membre du BTS Kim Taehyung et la rappeuse Blackpink Jennie Kim ne semblent tout simplement pas s’éteindre. Il y a une poignée Twitter qui partage constamment des photos privées présumées du couple supposé. Dans la dernière photo qui proviendrait prétendument de la maison de Jennie Kim, on peut voir les deux superstars de la musique se jumeler en t-shirts Winnie The Pooh. On le sait, les jumelages entre couples sont très populaires en Corée. Alors que les deux premières photos ont été rejetées comme étant éditées, celle-ci semble assez authentique. Bien sûr, personne ne peut confirmer s’il s’agit bien du couple car ils sont masqués mais les photos arrivent et comment.

Essa conta no para de incomodar a vida deles Se pour montagem, essa pessoa tem q parar de fogo no cu com essas fotos Mas se essas fotos forem real parab ns ao casal So parem de se intrometer na vida deles ja ta um saco as fotos sendo vazadas #JENNIE #TAEHYUNG #BTS #BLACKPINK pic.twitter.com/1oUAwRU2UF karla BTS BLACKPINK (@Karladeangelis1) 29 août 2022

Jusqu’à présent, ni YG Entertainment ni HYBE n’ont fait de déclaration niant les rumeurs. Cela a laissé les gens surpris. Maintenant, les fans se demandent s’il est bien vrai que BTS Kim Taehyung et Jennie Kim de Blackpink sortent ensemble alors qui divulgue les photos. Étant donné que les photos proviennent apparemment du téléphone du rappeur Blackpink, certains se demandent si le téléphone est piraté. Vous pouvez en savoir plus sur le sujet dans Hollywood News de BTS…

pourquoi ne peux pas…. les fans acceptent que jennie ou taehyung soient très certainement piratés… nous devons aller au fond des choses parce que leur vie privée et leur bien-être sont sérieusement en jeu si tout cela n’est pas résolu rapidement g (@diarrheametal) 29 août 2022

Si ce n’est pas vrai, agissez contre les rumeurs malveillantes. Si c’est vrai, quelqu’un a dû pirater le téléphone de Jennie. Toutes les photos semblent avoir été prises depuis son téléphone. Par conséquent, @ygent_official et @BIGHIT_MUSIC Protégez votre artiste et sa vie privée.. Bighit protège Taehyung maintenant Ana (@AnabetriRomano) 29 août 2022

Encore?! WTF se passe. Cette personne a définitivement piraté Jennie ! Si c’était une fausse photo de Jennie et Taehyung, yg et hybe n’auraient-ils pas fait quelque chose maintenant ? Ou est-ce que j’attends trop de ces entreprises pic.twitter.com/076m5o4mUX Mme K (@missk_theshow) 29 août 2022

j’ai l’impression qu’il y a 2 options soit elles sont réelles OU quelqu’un a véritablement piraté les photos personnelles de jennie ou taehyung et édite l’autre dans ces photos les lesbiennes aiment karina (@ningrrina) 28 août 2022

Kim Taehyung de BTS est maintenant à New York pour une séance photo. En fait, les gens étaient curieux de savoir si Jennie de Blackpink et lui prévoyaient de passer du temps là-bas. Mais YG Entertainment a déclaré que les filles avaient un emploi du temps serré. Le silence assourdissant des agences rend les gens fous de spéculations. BTS est maintenant en pause de groupe. La chanson de RM alias Kim Namjoon se déroulera le 1er septembre 2022, qui est l’anniversaire de Jungkook.