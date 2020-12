«Jamais trop jeune pour de l’encre haha», plaisanta-t-il à l’époque.

En juillet, le fier père a posté une autre jolie photo de son paquet de joie, l’écriture, « Das baby kann noch keinen löffel benutzen. » La phrase allemande traduite par «Le bébé ne peut pas encore utiliser une cuillère».

Les photos de bébé du couple ne sont pas les seules choses à faire des vagues. Elon a surpris ses partisans lorsqu’il a révélé le nom unique de son fils après sa naissance. À l’origine, le petit garçon du couple a été nommé X Æ A-12 Musc.

En mai, Grimes a essayé d’expliquer le surnom unique de son nouveau-né.

« X, la variable inconnue, » elle a écrit le 5 mai sur Twitter. « Æ, mon orthographe elfique de Ai (amour et / ou intelligence artificielle) A-12 = précurseur du SR-17 (notre avion préféré). Pas d’armes, pas de défenses, juste de la vitesse. Excellent en combat, mais non-violent. »

Elle a fermé sa légende, « A = Archange, ma chanson préférée » avant d’ajouter un emoji de rat et d’épée.

« SR-71, mais oui, » répondit Elon, soulignant son erreur, à laquelle elle répondit: « Je me remets d’une opération chirurgicale et à peine en vie donc mes fautes de frappe peuvent me pardonner mais, da – ça. C’était censé être profond . «