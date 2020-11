La nouvelle petite amie de Scott Disick, Amelia Hamlin, 19 ans, partage son premier cliché avec lui

La nouvelle petite amie de Scott Disick, Amelia Hamlin, dit qu’elle est très “reconnaissante” pour lui.

La mannequin de 19 ans a partagé sa toute première photo avec le père de trois enfants de 37 ans, admettant qu’elle se sentait chanceuse de l’avoir dans sa vie.

Plus tôt ce mois-ci, Scott a été photographié avec son bras autour d’Amelia en bikini alors que le couple faisait une promenade romantique sur une plage.

Des rumeurs d’amour ont tourbillonné autour du couple ces dernières semaines, et il semble que les relations du couple semblent se réchauffer.

S’adressant aux médias sociaux, Amelia – dont les parents célèbres sont Harry Hamlin et Lisa Rinna – a écrit: «Thankful 4 these ppl», aux côtés d’un selfie d’elle avec Scott et un autre copain.







Scott – qui est sorti avec Kourtney Kardashian de 2006 à 2015 – s’est séparé de la fille de Lionel Richie, Sofia Richie, en août, mettant ainsi fin à leur relation de trois ans pour de bon.

Et il semble que Scott n’a pas perdu de temps, car il est maintenant hué avec Amelia.

Comme une surprise pour certains, Kourtney – qui partage trois enfants avec Scott – n’a en fait aucun problème avec lui à sortir à nouveau, et n’est pas gêné par leur écart d’âge de 18 ans.







En fait, Kourt aurait “aime” quand Scott sort avec.

La raison en est qu’elle pense que Scott est «plus responsable» en tant que parent lorsqu’il est en couple.

De plus, Kourtney – qui est sorti avec Scott de 2006 à 2015 – n’est pas jaloux de la romance de 37 ans avec le jeune homme de 19 ans, car “cela n’a pas d’impact sur sa parentalité”, rapporte TMZ.

Scott et Amelia sont liés de manière romantique depuis leur arrivée ensemble à la fête d’anniversaire de Kendall Jenner à Halloween et ils se sont beaucoup regardés en se tenant tendrement la main.







Amelia a fait l’objet d’un examen public sur sa volonté de sortir avec un homme plus âgé, tandis que Scott a également été qualifié de «effrayant» et «bizarre» pour avoir choisi de sortir avec des adolescents.

Le couple s’est rencontré par l’intermédiaire de la maman star d’Amelia Real Housewives of Beverly Hills, 57 ans, amie de Momager Kris Jenner.

Lisa serait inquiète à l’idée que sa fille sort avec Scott.







Des sources disent que Lisa ne reconnaîtra pas la romance publiquement, du moins pendant un certain temps, car elle essaie toujours de comprendre.

Il a également rapporté que l’ex-de Scott, Sofia Richie, avait abandonné Amelia sur Instagram après avoir découvert la relation.

Sofia n’avait également que 19 ans lorsqu’elle a commencé une romance avec Scott.

