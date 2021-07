La nouvelle page de mises à jour de Google Play fait ressortir des opinions bien arrêtées

Vous auriez dû avoir un bon mois pour prendre en compte les dernières modifications apportées à Google Play. Vous avez ouvert la page pour gérer vos applications et vous avez très certainement dit : « Whoa, qu’est-ce que c’est ? » À partir de là, je veux savoir si vous avez suivi cette surprise avec des hochements de tête et des pouces vers le haut ou des poignées de tête et des larmes.

Début juin, Google a commencé à déployer pleinement sa grande refonte de la section « Gérer les applications et les appareils » sur Google Play. Il a supprimé la mise en page familière qui s’affichait lors de votre première entrée, avec toutes les applications dont les mises à jour étaient disponibles en haut, et l’a remplacée par une page de présentation. Cette page, pour autant que je sache, n’est pas aimée par beaucoup.

Actuellement, lorsque vous recherchez des mises à jour d’applications, vous pouvez plisser les yeux et trouver une petite section au milieu de la page qui vous indique si vous avez des mises à jour disponibles et combien. Vous pouvez les mettre à jour sans jamais regarder la liste à partir de là ou vous pouvez entrer une page « Voir les détails » qui vous montre au moins les applications. Vous pouvez également « Gérer » toutes les applications, les trier de manière étrange, voir combien de stockage vos applications occupent, vérifier vos propres critiques et notes, etc.

Ce changement est vraiment étrange et il faudra beaucoup de temps pour s’y habituer. Pour moi, au cours du mois dernier, je n’arrive toujours pas à comprendre la raison de cette configuration. Il faut des étapes supplémentaires pour voir les applications qui ont besoin de mises à jour en raison d’une page « Présentation » qui m’oblige à faire plus que ce que j’ai dû faire depuis des années. Bien que j’aime l’idée d’un aperçu, peut-être que Google aurait pu mettre toutes ces informations en haut d’une seule page qui nous permet de faire défiler pour voir nos applications, vous savez, un peu comme nous avions l’habitude d’avoir ?

Quoi qu’il en soit, je suis curieux de savoir si vous vous êtes adapté au nouveau Google Play, si vous l’aimez ou le détestez, ou si vous vous êtes retrouvé à éviter Google Play et les mises à jour autant que moi ?