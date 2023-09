La Nouvelle-Orléans se prépare à une urgence en matière d’eau potable à cause de la sécheresse du fleuve Mississippi

Les autorités de Louisiane sont engagées dans une course contre la montre alors que l’eau salée du golfe du Mexique menace les réserves d’eau potable de la Nouvelle-Orléans et de ses environs en raison des niveaux inhabituellement bas du fleuve Mississippi, frappé par la sécheresse.

Le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell signé une déclaration d’urgence Vendredi, en réponse aux inquiétudes selon lesquelles l’eau salée empiétant en amont pourrait affecter la disponibilité de l’eau potable dans les semaines à venir.

La situation met en évidence les dangers de l’intrusion d’eau salée pour les communautés du sud-est de la Louisiane et s’ajoute aux préoccupations plus larges concernant le changement climatique et la disponibilité d’eau potable dans les régions du pays sujettes à la sécheresse.

Stephen Murphy, professeur adjoint à l’École de santé publique et de médecine tropicale de l’Université Tulane, a estimé que près d’un million de personnes dans la grande région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans pourraient être touchées si les niveaux d’eau du fleuve Mississippi restent bas.

Bien que les prévisions puissent changer, on estime que l’eau saumâtre pourrait atteindre les installations de prise d’eau de Belle Chasse d’ici le 13 octobre et celles de la Nouvelle-Orléans plus tard en octobre.

Environ 2 000 habitants de la paroisse de Plaquemines, au sud de la Nouvelle-Orléans, étaient déjà compter sur l’eau en bouteille cet été après que l’eau salée ait infiltré les systèmes d’approvisionnement en eau de la région.

Une salinité excessive dans l’eau potable peut entraîner des niveaux élevés de sodium dans le corps, ce qui augmente la tension artérielle.

14 septembre : Un remorqueur navigue autour d’un banc de sable lorsque les niveaux d’eau sont bas sur le fleuve Mississippi, entre Baton Rouge et Reserve, en Louisiane. Gérald Herbert / Dossier AP

Les conditions de sécheresse persistantes ont maintenu le fleuve Mississippi à des niveaux anormalement bas et ont considérablement affaibli son débit, a déclaré Murphy, ajoutant que la topographie unique de la région a aggravé la situation.

L’embouchure du fleuve Mississippi se situe nettement en dessous du niveau de la mer, ce qui signifie qu’une partie de l’eau salée du golfe du Mexique s’infiltre naturellement vers l’intérieur des terres. L’eau salée est plus dense que l’eau douce, elle coule donc comme un coin le long du lit de la rivière sous l’eau douce du Mississippi.

En temps normal, le débit de la rivière en aval est suffisamment puissant pour endiguer l’invasion de l’eau salée, l’empêchant ainsi de se déplacer trop loin à l’intérieur des terres. De graves conditions de sécheresse ont fait chuter les niveaux d’eau du Mississippi à l’un de leurs niveaux les plus bas des dernières décennies.

« Le débit de la rivière n’est plus en mesure de lutter contre le coin d’eau salée », a déclaré Murphy. « Au cours d’une journée typique, la force est suffisamment forte pour maintenir l’eau salée à distance, mais nous venons de constater une réduction du volume d’eau arrivant aussi loin au sud de la rivière. »

Les scientifiques ont déclaré que l’intrusion d’eau salée dans la région du cours inférieur du fleuve Mississippi devient un problème lorsque le débit du fleuve tombe en dessous de 300 000 pieds cubes par seconde. La semaine dernière, a déclaré Murphy, le débit s’élevait à 148 000 pieds cubes par seconde.

Lors d’une conférence de presse vendredi, le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré que le manque de précipitations était à l’origine des malheurs de la rivière.

Il a dit dans un communiqué publié vendredi : « Malheureusement, sans aucun soulagement du temps sec, nous commençons à voir l’intrusion d’eau salée s’infiltrer plus loin dans la rivière, malgré les efforts déployés par le Corps des ingénieurs de l’armée pour atténuer les problèmes. »

Cette semaine, le corps d’armée agrandit une barrière sous-marine qui a été construite en juillet pour retarder l’intrusion d’eau salée en amont du fleuve. La barrière, connue sous le nom de seuil, fonctionne de la même manière qu’une digue sous-marine. Murphy a déclaré que si les conditions restent sèches, le seuil sera probablement à nouveau dépassé.

« Nous faisons de notre mieux pour retarder l’apparition de ce coin d’eau salée se déplaçant plus au nord et attendre le temps jusqu’à ce que, espérons-le, Mère Nature intervienne, mais aussi pour nous aider à obtenir des actifs et des ressources pour compenser une partie de cette eau salée », a-t-il déclaré.

Les responsables de l’État ont déclaré qu’ils travailleraient avec les paroisses pour tester les approvisionnements en eau et surveiller tout changement. Le Corps d’armée a également déclaré que des millions de gallons d’eau étaient apportés pour diluer les réserves d’eau locales si nécessaire.

« Le Corps sécurise des barges d’eau qui soutiendront les installations de traitement de l’eau touchées en transportant l’eau collectée dans les parties de la rivière qui n’ont pas de relevés de salinité », a déclaré le colonel Cullen Jones, commandant du district de la Nouvelle-Orléans du Corps. a déclaré lundi dans un communiqué. «Cette eau peut ensuite être combinée avec l’eau des installations municipales pour créer un mélange sans danger pour le traitement.»

Murphy a déclaré que les préoccupations de la région en matière d’eau potable font partie d’un récit plus vaste sur la sécheresse et la disponibilité de l’eau potable dans un monde qui se réchauffe.

« C’est quelque chose que nous ne pouvons plus ignorer », a-t-il déclaré. « Nous avons eu une saison extrêmement chaude, nous avons eu un dôme de chaleur dans les États du Sud et nous avons connu des températures plus chaudes que la moyenne sur l’ensemble du globe. C’est malheureux, mais il faut parfois un moment de crise pour attirer l’attention sur ces choses dans notre propre cour.»