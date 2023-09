La Nouvelle-Orléans se prépare à une intrusion d’eau salée : voici ce que nous savons

Les autorités de Louisiane avertissent que l’eau salée provenant du golfe du Mexique pourrait affecter la disponibilité d’eau potable pour des millions de personnes le long du fleuve Mississippi, y compris celles de la Nouvelle-Orléans.

L’intrusion dite d’eau salée a été déclenchée par une grave sécheresse, avec des mois de chaleur extrême et de faibles précipitations entraînant des niveaux d’eau douce inhabituellement bas dans le Mississippi.

Que disent les responsables ?

Le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, a signé la semaine dernière une déclaration d’urgence, avertissant que l’eau salée empiétant en amont pourrait avoir un impact sur l’eau potable de 1,25 million d’habitants de la ville et des paroisses environnantes.

Le gouverneur de la Louisiane, Bel Edwards envoyé une lettre au président Biden plus tôt cette semaine, lui demandant d’approuver une déclaration fédérale d’urgence pour aider les habitants de la région du bas Mississippi touchés par l’intrusion d’eau salée.

« Le débit d’eau douce descendant le fleuve Mississippi a été faible en raison des conditions de sécheresse prolongées en Louisiane et dans la vallée du fleuve Mississippi », a expliqué Edwards dans sa lettre. « En raison de ces conditions historiques de faible débit, une intrusion d’eau salée en provenance du golfe du Mexique se dirige vers l’amont. »

Lire aussi

La paroisse de Plaquemines, dans le sud-est de la Louisiane, a déjà été touchée par l’intrusion d’eau salée, a noté le gouverneur, car les résidents sont soumis à un avis d’eau potable depuis juin.

Edwards a déclaré que la « salinité accrue » due à l’intrusion d’eau salée devrait dépasser les normes de l’Environmental Protection Agency en matière d’eau potable. L’eau salée présente dans le réseau public d’approvisionnement en eau augmente également le risque de corrosion des machines et des appareils, tels que les machines à laver, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration distincteEdwards s’est dit « optimiste » que Biden approuverait la déclaration d’urgence, qui débloquerait l’aide fédérale pour les communautés touchées.

Que fait-on d’autre pour aider ?

Des barges utilisées par les ingénieurs construisant un seuil sous-marin sont vues mardi dans la paroisse de Plaquemines, en Louisiane. (Gérald Herbert/AP) (PRESSE ASSOCIÉE)

Le Corps des ingénieurs de l’armée américaine prévoit d’apporter quotidiennement 36 millions de gallons d’eau douce à la Nouvelle-Orléans sur une barge le mois prochain, car l’intrusion attendue d’eau salée en provenance du golfe du Mexique menace l’approvisionnement en eau potable de la région.

Il ajoute également 25 pieds de hauteur à un seuil sous-marin de 1 500 pieds de large qui a été construit en juillet pour ralentir la progression de l’eau salée vers le haut du fleuve Mississippi. Mais l’expansion ne sera pas achevée avant quelques semaines et ne retardera l’intrusion que de 10 à 15 jours, a déclaré le colonel Cullen Jones aux journalistes.

Pendant ce temps, le Corps d’armée surveille également l’emplacement de l’eau salée envahissante, qui forme ce que l’on appelle un coin d’eau salée à mesure qu’elle remonte la rivière. La semaine dernière, le coin avait renversé un seuil au kilomètre 63,8 près d’Alliance, en Louisiane, à seulement 23 milles au sud de la Nouvelle-Orléans.

Edwards a exhorté les habitants de la Nouvelle-Orléans et des environs à ne pas paniquer ou à ne pas se précipiter pour acheter de l’eau en bouteille, affirmant qu’ils seraient informés à l’avance si l’intrusion d’eau salée est imminente.

Grande image

De l’eau en bouteille est visible sur les étagères d’un supermarché de Port Sulphur, en Louisiane, lundi. (Gérald Herbert/AP) (PRESSE ASSOCIÉE)

Les sécheresses sont relativement courantes en Louisiane et dans tout le sud-ouest, mais le changement climatique augmente le risque qu’elles se produisent plus fréquemment, plus intensément et pendant des périodes plus longues.

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, cette déchirure a été la plus chaude jamais enregistrée en Louisiane.

« La majeure partie de l’État a connu une sécheresse prolongée et une chaleur supérieure à la moyenne, et a présenté un certain nombre de défis, notamment des incendies de forêt, la sécheresse, des décès, des blessures liés à la chaleur, etc. et maintenant l’intrusion d’eau salée », a déclaré Edwards lors d’une conférence de presse vendredi. . « Malheureusement, nous n’avons tout simplement pas eu de répit face à la sécheresse, ce qui fait que les intrusions s’aggravent. »