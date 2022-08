La Nouvelle-Orléans prend des mesures pour mettre fin à la surveillance fédérale de la police

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – Des responsables de la Nouvelle-Orléans ont demandé mardi à un juge fédéral de mettre fin à la surveillance supervisée par un tribunal de son service de police en vertu d’un pacte négocié avec le ministère américain de la Justice il y a dix ans, après que la police a tué des civils à la suite de l’ouragan Katrina. le département en proie aux scandales.

Le décret de consentement a été approuvé par un juge fédéral en janvier 2013. Il était le résultat d’une enquête du ministère de la Justice de 2011 à l’invitation du maire de l’époque, Mitch Landrieu, qui a pris ses fonctions en 2010.

La requête de la ville a été déposée mardi, un jour avant que la juge de district américaine Susie Morgan ne fixe une audience sur le statut de l’accord. L’audience a été fixée après que le maire LaToya Cantrell et le chef de la police Shaun Ferguson ont publiquement appelé à la résiliation du pacte, le décrivant désormais comme un fardeau bureaucratique inutile pour un département qui manque de main-d’œuvre dans un contexte d’augmentation des crimes violents à l’ère de la pandémie.

« Toute violation systémique de la loi fédérale a été corrigée il y a des années », selon le dossier de la ville mardi. Dans une note d’accompagnement, les avocats de la ville affirment que même si le tribunal conclut que la ville n’a pas atteint le plein respect de tous les éléments du décret, “il est indéniable que le NOPD a substantiellement et matériellement satisfait aux objectifs constitutionnels du décret en bonne et due forme”. foi, et éliminé les violations systémiques de la loi fédérale identifiées par l’enquête de 2011 du DOJ.

Bill Quigley, avocat des droits civiques et défenseur de la réforme de la police, était sceptique quant aux arguments de la ville.

“La ville dit que nous sommes pleinement conformes, ou si nous ne le sommes pas, nous sommes principalement conformes, ou si nous ne le sommes pas, ce n’est pas si important”, a écrit Quigley dans un e-mail. “C’est la vie, la mort et la liberté qui sont en jeu ici. Notre communauté ne peut pas se permettre d’avoir une “sorte” de police constitutionnelle.

Les experts en responsabilité de la police ont salué les progrès de la Nouvelle-Orléans dans le cadre de l’accord, l’un des près de deux douzaines de décrets de consentement de ce type dans les villes du pays. Morgan elle-même a salué les progrès de la ville lors d’une audience plus tôt cette année. Elle a tempéré ses éloges en reconnaissant les problèmes persistants, notamment le ralentissement du recrutement du service en effectif réduit et les allégations d’actes répréhensibles de la part d’agents qui travaillent à des tâches privées. Mais le département a fait preuve de transparence dans la gestion de tels revers, a déclaré Morgan.

Pourtant, Morgan s’est abstenu de mettre fin à l’accord.

La motion visant à mettre fin au décret de consentement intervient alors que les décès par balle et les détournements de voiture ont augmenté au cours des deux dernières années, tandis que le département est tombé à moins de 1 000 personnes, contre plus de 1 300 il y a quelques années. Cantrell a déclaré que les exigences bureaucratiques imposées par le décret ajoutent à la charge de travail de la force en diminution.

Pourtant, certains sont sceptiques quant au fait que le décret de consentement est le principal problème.

Rafael Goyeneche, chef de l’organisation de surveillance de la police locale, la Metropolitan Crime Commission, a déclaré que des statistiques et des rapports sur les activités de la police seront toujours nécessaires pour garantir le respect des politiques et des pratiques imposées par l’accord.

“Ma position est que si vous voulez réduire la charge des agents, vous ne permettez pas aux forces de police de passer de 1 300 agents à 900 agents”, a déclaré Goyeneche dans une récente interview.

“La Ville dit qu’il est coûteux de se conformer au décret de consentement”, a déclaré Quigley. “La communauté mérite une police constitutionnelle, quel qu’en soit le coût.”

Le capitaine de police Michael Glasser, chef de l’Association de la police de la Nouvelle-Orléans, un syndicat de la police, a déclaré que le détail et la redondance des rapports requis par le décret de consentement sont un facteur de moral bas et une charge de travail qui ne fait qu’empirer à mesure que la force diminue.

Pourtant, a déclaré Glasser, d’autres facteurs préoccupent davantage les officiers de base, y compris un «bureau de l’intégrité publique» trop zélé – l’agence des affaires internes de la police que PANO a accusée d’avoir parfois utilisé de fausses informations contre des officiers. Un processus de promotion lent est également une plus grande préoccupation, a déclaré Glasser.

“Le décret de consentement est le numéro trois”, a-t-il déclaré. “Le dernier est le salaire.”

Kevin Mcgill, Associated Press