La Nouvelle-Orléans offre du CRAWFISH gratuit aux personnes qui reçoivent la première injection du vaccin Covid-19 – RT USA News

Besoin d’une incitation pour se faire vacciner? Le conseil municipal de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, offre aux habitants une livre gratuite d’écrevisses s’ils reçoivent le coup contre Covid-19, dans un nouvel effort pour encourager l’adoption.

« 1 TIR POUR 1 LIVRE DE CRAWFISH! » a annoncé jeudi le conseil municipal de la Nouvelle-Orléans, ajoutant qu’ils s’étaient associés à l’organisation à but non lucratif axée sur l’égalité Propeller pour fournir des vaccins et des livres gratuits de « Écrevisses de fruits de mer cajun chaudes. »

La campagne de vaccination inhabituelle aura lieu le jeudi 13 mai, indique l’annonce.





Les vaccins Moderna et Johnson & Johnson Covid-19 seront tous deux administrés, et le conseil a déclaré qu’il donnerait également des cartes-cadeaux gratuites – vraisemblablement pour plus d’écrevisses – aux 30 premières personnes à se faire vacciner.

L’hélice est également encourageant ceux qui ont déjà été vaccinés contre « Arrêtez-vous » et « dis salut, » bien qu’il ne soit pas clair s’il y aura des opportunités gratuites d’écrevisses pour eux.

La Nouvelle-Orléans n’est pas le premier endroit aux États-Unis à offrir aux gens une récompense pour se faire vacciner.

En avril, le gouverneur de la Virginie-Occidentale, Jim Justice, a annoncé qu’il donnerait 100 $ en obligations d’épargne aux jeunes âgés de 16 à 35 ans s’ils disaient oui au coup. La justice a été accusée par certains de corruption sur la politique.

Près de 400 000 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés en Louisiane depuis le début de la pandémie, avec 9 488 décès.

Plus de 1 525 000 personnes dans l’État ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19 et 1 300 000 ont été complètement inoculées.





